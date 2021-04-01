Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu
Masumiyet dizisinin son bölümüne Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre damga vurdu. Dizi filmin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulandı.
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Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre sosyal medyada gündem oldu. Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz karakterine hayat veren Avşar’ın yüzüne son bölümde diğer oyunculardan farklı bir filtre uygulandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan birini alıntılayan Hülya Avşar bu paylaşımın üzerine, ‘Ben de aynı fikirdeyim’ yazdı. İşte dizinin son bölümü ile ilgili yorumlar
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HÜLYA AVŞAR’DAN AÇIKLAMA
Sosyal medyada yapılan komik paylaşımlardan birini alıntılayan Hülya Avşar bu paylaşımın üzerine, ‘Ben de aynı fikirdeyim’ yazdı.
Avşar’ın alıntıladığı paylaşımda ‘Hülya Avşar çok yakışmış diziye vallahi mimikleri falan müthiş’ yazısı yer alıyor. İşte yapılan paylaşımlar...