Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre sosyal medyada gündem oldu. Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz karakterine hayat veren Avşar’ın yüzüne son bölümde diğer oyunculardan farklı bir filtre uygulandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan birini alıntılayan Hülya Avşar bu paylaşımın üzerine, ‘Ben de aynı fikirdeyim’ yazdı. İşte dizinin son bölümü ile ilgili yorumlar