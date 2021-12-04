Hülya Avşar'ın karnındaki dövmenin sırrı ne?

· Hülya Avşar’ın kokulara karşı özel bir ilgisi varmış. İlginç olan ise; erkek parfümü kullanıyor olması! Sanatçı, bu alışkanlığının nedenini şöyle açıklıyor: “Daha kalıcı ve güzel kokuyor!”



· Ve son olarak; Hülya Avşar randevuları konusunda çok dikkatliymiş. Tüm randevularına erkenden gider, bekletmez ve kimseyi de beklemezmiş.