Hülya Avşar'ın karnındaki dövmenin sırrı ne?
Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerini araştırdığımız köşemizde bu hafta Hülya Avşar, Simge Sağın ve Gizem Arıkan var.
· İbrahim Tatlıses tarafından adına şarkılar yazılan, sinemanın mavi gözlü güzeli Hülya Avşar’ın sektöre girişi, güzellik yarışmasıyla olmuş. Bulvar Gazetesi’nin 1983 yılında düzenlediği yarışmada birinci olan Avşar’ın daha önce evlendiği ortaya çıkınca tacı elinden alınmış.
· Sinemaya “Haram” filmiyle adım atan Hülya Avşar, başrolü Kadir İnanır’la paylaştığı “Yabancı” filminin çekimleri sırasında da ölümden dönmüş. Silahla vurulma sahnesinde karnında kırmızı boyanın olduğu torba uzaktan kumandalı fünyeyle patlatılacak, Avşar bembeyaz gelinliği içinde kanlar içinde kalacakmış. Ancak set çalışanı barutu olması gerekenden fazla koyunca, sanatçı karnından ağır şekilde yaralanmış. Kadir İnanır tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Avşar, 9 saat süren ameliyat sonrası günlerce yoğun bakımda tutulmuş. Karnında boydan boya uzayan yara izini ilerleyen zamanda dövmeyle kapatmış.
· Beyaz sabun tutkunu olan Hülya Avşar’ın evinde onlarca beyaz sabun varmış. Sanatçı, sabunları dekor olarak kullanıyormuş.
· Ünlü oyuncu, astar kumaşı veya yumuşak kumaş olmadan uyuyamıyormuş. Uyku öncesi ve dinlenirken de kumaşla oynuyormuş.
· Ünlü oyuncu, astar kumaşı veya yumuşak kumaş olmadan uyuyamıyormuş. Uyku öncesi ve dinlenirken de kumaşla oynuyormuş.
· Hülya Avşar’ın kokulara karşı özel bir ilgisi varmış. İlginç olan ise; erkek parfümü kullanıyor olması! Sanatçı, bu alışkanlığının nedenini şöyle açıklıyor: “Daha kalıcı ve güzel kokuyor!”
· Ve son olarak; Hülya Avşar randevuları konusunda çok dikkatliymiş. Tüm randevularına erkenden gider, bekletmez ve kimseyi de beklemezmiş.
· Ve son olarak; Hülya Avşar randevuları konusunda çok dikkatliymiş. Tüm randevularına erkenden gider, bekletmez ve kimseyi de beklemezmiş.
SİMGE SAĞIN
30 bin lira krediyle klip çekti
· Simge Sağın, müziğe başladığı ilk yıllarda Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Yaşar’a vokalistlik yapmış.
· Sağın, orkestralarda çalan babası sayesinde müzikle iç içe büyümüş. Müzikal yolculuğuna babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na girerek başlamış.
· Simge Sağın, müziğe başladığı ilk yıllarda Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Yaşar’a vokalistlik yapmış.
· Sağın, orkestralarda çalan babası sayesinde müzikle iç içe büyümüş. Müzikal yolculuğuna babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na girerek başlamış.
· Simge Sağın tam bir kamp tutkunuymuş. Kendisine bir karavan alan Simge, fırsat buldukça doğa içinde kamp yapmaya gidiyormuş.
· Şarkıcının hayatta en tahammül edemediği şey, saygısızlıkmış. Hatta bu yüzden ‘respect’ yazılı (saygı) dövme yaptırmış.
· Şarkıcının hayatta en tahammül edemediği şey, saygısızlıkmış. Hatta bu yüzden ‘respect’ yazılı (saygı) dövme yaptırmış.
GİZEM ARIKAN
Yılda bir kez kurşun döktürüyor
· Oyuncu Gizem Arıkan’ın çocukluğu yaramazlıkla geçmiş. Öyle ki; 2 yaşındayken burnuna kiraz çekirdekleri sokmuş, nefessiz kalınca da hastaneye kaldırılmış. Ölümden dönen Arıkan, ağaç tepesinden inmeyen bir çocukmuş.
· Gizem Arıkan yılda en az bir kere kurşun döktürürmüş. Nazara inanan oyuncu, evden çıkmadan ve uyumadan önce de mutlaka dua edermiş.
· Oyuncu Gizem Arıkan’ın çocukluğu yaramazlıkla geçmiş. Öyle ki; 2 yaşındayken burnuna kiraz çekirdekleri sokmuş, nefessiz kalınca da hastaneye kaldırılmış. Ölümden dönen Arıkan, ağaç tepesinden inmeyen bir çocukmuş.
· Gizem Arıkan yılda en az bir kere kurşun döktürürmüş. Nazara inanan oyuncu, evden çıkmadan ve uyumadan önce de mutlaka dua edermiş.