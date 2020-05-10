Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen itiraf: Meltem Cumbul'u çok kıskanmıştım

‘Sizinle film yapmak istiyorum’ diye. Sonra beni ‘Gönül Yarası’ için aradı ama o da yaz tatiline denk gelmişti. Hem kendim arıyorum, hem bana böyle bir hikâye geliyor, ben oynamıyorum. Kendimden, herkesten özür diliyorum ama Meltem Cumbul oynamıştı. Çok kıskanmıştım Meltem’i” dedi.