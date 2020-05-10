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Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 09:21,

Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen itiraf: Meltem Cumbul'u çok kıskanmıştım

Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi’nin internet üzerinden yapılan canlı söyleşisine katıldı. Ünlü sanatçı, ‘Gönül Yarası’ filminin ilk önce kendisine teklif edildiğini söyledi: “Yavuz Turgul, ‘Gönül Yarası’ için aradı ama yaz tatiline denk gelmişti. Meltem Cumbul oynamıştı. Çok kıskanmıştım.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi’nin internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı söyleşide Türk sineması ve oyunculuk üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü sanatçı, “Çalışmak istediğiniz bir yönetmen, oyuncu, senarist var mı” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Çağan Irmak’ın anlatım dilini çok beğeniyorum. Fatih Akın’ın da anlatım şeklini beğeniyorum. Onlarla çalışma fırsatı bulmadım. Yeni yönetmenlerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Televizyon dizilerinden baktığımda da her zaman başka bir yönetmen ismiyle karşılaşıyorum.”

3MAHSUN’UN BAŞARISINA ŞAŞKINIM
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MAHSUN’UN BAŞARISINA ŞAŞKINIM

Avşar, sunucunun “Sizi Mahsun Kırmızıgül’le bir projede görmek isteriz” demesi üzerine “Mahsun da çok başarılı. Şaşkınım onun bu başarısına” diye karşılık verdi. Ünlü sanatçı programda bir de itirafta bulundu. Meltem Cumbul’un “Gönül Yarası”ndaki performansını çok kıskandığını belirten Avşar, “Yavuz Turgul’u yıllar önce aramıştım.

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‘Sizinle film yapmak istiyorum’ diye. Sonra beni ‘Gönül Yarası’ için aradı ama o da yaz tatiline denk gelmişti. Hem kendim arıyorum, hem bana böyle bir hikâye geliyor, ben oynamıyorum. Kendimden, herkesten özür diliyorum ama Meltem Cumbul oynamıştı. Çok kıskanmıştım Meltem’i” dedi.

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Hülya Avşar, “Bundan sonrasında müzikal yapmak istiyorum. Çok da güzel bir hikâyemiz var. Onu gündeme getireceğiz ama şu an zamanlama açısından bilmiyorum” dedi.

6Tarkan’ı yoklayabilirim
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Tarkan’ı yoklayabilirim

Hülya Avşar, ‘Kısa kısa’ bölümünde “Ricky Martin mi Tarkan mı?” sorusuna “Valla Ricky Martin’i yokladım, Tarkan’ı da yoklayabilirim” şeklinde yanıt vererek güldürdü. Hülya Avşar, 1998 tarihinde “Hülya Avşar Show”da Ricky Martin’in poposunu ellemişti.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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