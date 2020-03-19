Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na tepki: Bir de doktor anne-babanın çocuğu!

Hülya Avşar önceki gün Yeniköy’de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar’ın tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsüne karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.
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HERKES KENDİ BACAĞINDAN ASILIR!
Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ‘Korunmak için bir önlem almadım’ sözlerini hatırlatan muhabirlere Avşar şu açıklamayı yaptı;"Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle! Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı.
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BOŞ OLAN YERLERDE GEZİYORUM
Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz.(eski kayınvalidem ama benim için hep bir anne olmuştur.)
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KURALLARA UYALIM
Doktor olduğu için çok bilinçli. Yapmamız gerekenler; ellerimizi yıkayacağız, mesafeli olacağız, çok da kalabalığa girmeyeceğiz.Evlerimizi havalandıralım. Kurallara uyalım. Şu sıralar misafir olaylarına girmiyoruz, internet üzerinden görüşüyoruz.
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SAĞLIK BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Sağlık Bakanımızı gördüğüm yerde boynuna sarılacağım. Çok çalışkan bir insan, sakin ve her şeyi adım adım götürüyor. Bizim için büyük bir şans. Allah yardımız olsun."
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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na tepki