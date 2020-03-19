Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na tepki: Bir de doktor anne-babanın çocuğu!

HERKES KENDİ BACAĞINDAN ASILIR! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ‘Korunmak için bir önlem almadım’ sözlerini hatırlatan muhabirlere Avşar şu açıklamayı yaptı;"Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle! Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı.