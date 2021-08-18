Hülya Avşar şov yaptı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Hülya şov
Tatilini Ayvalık’taki yazlığında geçiren Hülya Avşar önceki gün su üzerindeki hünerlerini sergiledi. Tenis kortlarındaki başarısıyla bilinen Hülya Avşar, bu kez su kayağı yaparken objektife yansıdı. Ünlü sanatçı sörf tahtası üzerinde keyifli dakikalar yaşadı. Hülya Avşar’ın Ayvalık tatilinde yeni sezon için gelen teklifleri de değerlendirdiği öğrenildi. (Umut ÜNVER)
2
Yangından kurtarılan köpeği sahiplendi
Biran Damla Yılmaz, Köyceğiz yangınından kurtarılan yavru bir köpeği sahiplendi. İki köpeği bulunan ve uzun zamandır onlara bir “kardeş” aradığını söyleyen genç oyuncu, yeni dostunun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı:“Bir sabah uyandım ve aklıma bir fikir geldi. Neden yangından bir şekilde kurtulan canlara ben de el uzatmayayım ki? Tam bu sırada bir haber geldi. Köyceğiz yangınından kurtarılan bir anne ve tam 12 yavrusu ortada kalmıştı. Bu minnak ile sonunda buluştuk. Adını da Marla koyduk.”
3
Maske paniği
Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Kız arkadaşıyla birlikte sahilde yürüyüş yapan oyuncu, maske paniği yaşadı. Maskesiz yürüyen Cavadzade, muhabirleri fark edince maskesini hızla yüzüne taktı ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadan yürüyüşüne devam etti. (Behlül AYDIN)
4
Hapis yatmayacağım
Sosyal medyada Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yapan ve 1 ay uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün hapis cezasına çarptırılan Aygün Aydın, önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi.Aydın, paylaşımlarına devam ettiği gerekçesiyle 15 gün daha hapis yatacağı haberleri hakkında ise şöyle dedi: “Böyle bir karar ne tarafıma ne de avukatıma ulaştı. Hapis cezası söz konusu değil.”
5
Kızının yeni yaşını kutladı
Oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel’le birlikte kızı Leyla’nın ikinci yaş gününü kutladı. Çekimler için bulunduğu Ayvalık’ta kızının yeni yaşını kutlayan Bakan, organizasyonu yapanlara teşekkür etti. O anları takipçileriyle de paylaşan oyuncu, “Canımız Leyla 2 yaşında… Allah seni korusun ve hep iyilerle karşılaştırsın canım kızım” diye yazdı.
6
Aybüke Pusat’tan yaz pozları
Oyuncu Aybüke Pusat, Elle Dergisi’nin yeni sayısına kapak oldu. Bodrum’da yapılan çekimler için iddialı pozlar veren Pusat, yazın kendisi için neler ifade ettiğini de anlattı: “Yaz benim için gölgede okuduğum kitaplar ve kalabalık arkadaş tatilleri demek. Bol meyve yediğim, çok güldüğüm, yaşama sevinciyle dolup daha az kaygı hissettiğim zamanlar bunlar... Tenimin güneşten kalan ısısını çok seviyorum.”
7
Savunulacak bir tarafı yok
Mustafa Ceceli önceki akşam Dilan Polat’ın Portaxe adlı mekanda düzenlenen doğum günü partisine katıldı. Ceceli, “Mühür” şarkısında düet yaptığı Irmak Arıcı’nın karıştığı olay hakkında da konuştu. Şarkıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Arıcı için şöyle dedi:
“Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu aşacağını düşünüyorum.”
8
Hayranları bırakmadı
Naz Elmas önceki gün Zorlu AVM’de tek başına alışveriş yaparken görüntülendi. Elmas, alışveriş merkezinde özellikle Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, “Açıkçası bu kadar ilgiyi ben de beklemiyordum. Bildiğiniz gibi özellikle Türk dizileri yurtdışında beğeniyle izleniyor. Açıkçası bu ilgi karşısında çok mutlu oldum” dedi.
9
Bodrum sahnesi
Defne Samyeli’nin sahne çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Önceki gece Bodrum’da sahne olan sanatçı, hem göze hem de kulağa hitap etti. Bluetopaz Bodrum’da sahneye çıkan Samyeli, Sagaza Madrid imzalı elbisesiyle beğeni topladı. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan sanatçı, “Şahane misafirler, şahane gece… Haftaya cumartesi yine aynı yerde, aynı saatte beraberiz” dedi.