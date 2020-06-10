Hülya Avşar: Riva’da çiftlik yaptırıyorum

Hülya Avşar önceki gün kızı Zehra’nın staj yaptığı Etiler’deki bir mimarlık ofisinde objektiflere yansıdı. Avşar, Riva’da bir çiftlik yaptırdığını söyledi: “Hayalimi Zehra’yla gerçekleştiriyorum. Çiftlikte tenis kortu bile olacak.”
- Zehra önce mimarlığa dair hedefini belirlemişti. İki sene önce mimarlık okumaya başladığı için hep bir şirkette çalışmak istemişti. Zehra’ya demiştim ki “Çok zor bir şey böyle bir yerde staj yapmak”... Zehra hem okuyor hem de stajını yapıyor. Kesinlikle çok gurur verici. Hedefe doğru yürümek ne güzel bir şey. Kızımla gurur duyuyorum.
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◊ Bir çiftlik evi yaptırdığınız doğru mu?
- Evet, Riva’da bir çiftlik evi yaptırıyoruz. Zehra’nın çalıştığı şirketle hayalimi gerçekleştireceğim. Başladık, yavaş yavaş bitireceğiz.
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◊ Tarkan’a komşu mu oluyorsunuz?
- Tarkan Riva’da mı oturuyor? Vazgeçtim ne yapsak... (gülüyor)
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◊ Çiftlikte inekler ve atlar olacak mı?
- Tenis kortu olacak. Hayvan kısmını pek düşünmedim.
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Sahne ücretimi indirmedim
◊ Çok uzun süredir hiçbir yerde sahne almıyorsunuz...
- Aslında ara vermedim de sahneye çıkacak yer bulmak çok zorlaştı. Tabii seçici olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama 26 Haziran’da Bodrum’daki Günay’da 3 gün sahne alacağım.
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◊ Sahne ücretinizde indirim yapmak istediler mi?
- Tabii ki doğal olarak istediler. Ama açıkçası ben indirime gitmedim. Yani onlar da aşırı bir istekte bulunmamışlardı.
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◊ Bodrum Türkbükü’ndeki fahiş şezlong fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Ben olsam o fiyatları daha da fazla yapardım. Çünkü bir şeyin fiyatını çoğalttıkça insanımız oraya gitmeyi daha çok tercih ediyor. Onlar işin kolayını bulmuşlar. “Ben bin liralık şezlongdayım” diye hava atacak çok insan olduğu için... Ben olsam fiyatı iki misli koyarım; 5 bin yapardım. Bak, kapıda kuyruk olurdu.
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Kolundaki servet
Hülya Avşar’ın değeri yaklaşık 200 bin lira olan Hublot Big Bang marka, pırlanta taşlı saati dikkat çekti.