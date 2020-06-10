Hülya Avşar: Riva’da çiftlik yaptırıyorum

◊ Bodrum Türkbükü’ndeki fahiş şezlong fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?



- Ben olsam o fiyatları daha da fazla yapardım. Çünkü bir şeyin fiyatını çoğalttıkça insanımız oraya gitmeyi daha çok tercih ediyor. Onlar işin kolayını bulmuşlar. “Ben bin liralık şezlongdayım” diye hava atacak çok insan olduğu için... Ben olsam fiyatı iki misli koyarım; 5 bin yapardım. Bak, kapıda kuyruk olurdu.