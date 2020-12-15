Hülya Açıkgöz’den Kaan Yıldırım- Hadise açıklaması: Ailece rahatsız oluyoruz

ÜNLÜ şarkıcı Hadise’nin oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkisini bitirdiğini açıklamasının ardından, küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz’ün yaptığı sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı.
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Boynuz efektli bir fotoğraf yayınlayan Açıkgöz’ün bu paylaşımı, “ihanet göndermesi” olarak yorumlandı.
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Hülya Açıkgöz, çıkan haberler üzerine şu açıklamayı yaptı: “Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın. Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir.”
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Hülya Açıkgöz uzun bir süre Hadise’nin menajerliğini yapmış, ünlü şarkıcı ablasını kendisi üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlayınca iki kardeş tartışarak yollarını ayırmıştı.