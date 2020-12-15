Hülya Açıkgöz’den Kaan Yıldırım- Hadise açıklaması: Ailece rahatsız oluyoruz

Hülya Açıkgöz, çıkan haberler üzerine şu açıklamayı yaptı: “Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın. Artık ailece bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Yaptığım ve ileride yapacak olduğum hiçbir paylaşımın Hadise veya ailemle ilgili olmadığını, olmayacağını bilmenizi isterim. Evet, basına da yansıyan zor günlerimiz oldu. Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman, ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir.”