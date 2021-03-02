Hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Hukuk fakültesinin 5 yıl mı olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz.’ dedi. İşte detaylar