Hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama
Hukuk fakültesi ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu açıklamanın ardından hukuk fakültesinin kaç yıl olduğu bu bölümü kazanmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama
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Hukuk fakültesinin 5 yıl mı olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz.’ dedi. İşte detaylar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.