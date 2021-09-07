Hugh Jackman'ın acı günü: Kendisini büyüten babası Christopher John Jackman'ı kaybetti
Ünlü oyuncunun acı günü... Hugh Jackman, kendisi ve kardeşleri küçük yaştayken evi terk edip giden annelerinin yerine hayatını çocuklarına adayan babası Christopher John Jackman'ı kaybettiğini duyurdu.
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'HUZUR İÇİNDE SON NEFESİNİ VERDİ'
52 yaşındaki Jackman babasının, geçen pazar, ülkesi Avustralya'da kutlanan Babalar Günü'nün ilk saatlerinde huzur içinde son nefesini verdiğini yazdı.
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"DERİN BİR ÜZÜNTÜ, SEVGİ VE ŞÜKRANLA DOLUYUM'
Usta oyuncu, babasının kaybı nedeniyle derin bir üzüntü duymasının yanı sıra şükran ve sevgiyle dolu olduğunu da mesajına ekledi.
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BABASINI OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN OLARAK TANIMLADI
Hugh Jackman "Babam tek kelimeyle, olağanüstü bir adamdı. Hayatını ailesine, işine ve inancına adamıştı" diye yazdı.
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TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
Jackman mesajını "Şimdi onun huzur içinde uyuması için dua ediyorum" diyerek bitirdi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum ve taziye mesajı geldi.
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AVUSTRALYA'YA GÖÇ ETTİ
Hugh Jackman'ın babası Christopher John Jackman, İngiltere'de dünyaya gözlerini açtı. Fakat Hugh Jackman'ın doğumundan önce Avustralya'ya göç etti ve orada kendine bir hayat kurdu.
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ÇOCUKLARINI KENDİ BÜYÜTTÜ
Eşinin aniden evi terk etmesinden sonra ise aralarında Jackman'ın da bulunduğu dört çocuğunu kendisi büyüttü, onlara hem annelik hem babalık yaptı. Kendisi 8 yaşındayken annesinin evi terk ettiğini anlatan Jackman, o sürecin ilk günlerinde babasının her gece eşinin geri dönmesi için dua ettiğini belirtmişti. Fakat, eşi dönmeyince Christopher John Jackman, çocuklarını kendisi büyüttü.
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'BABAM ARKAMDAKI KAYA'
Başlarına gelen bu trajedi yüzünden Hugh Jackman ile babası arasında derin bir bağ vardı. Usto oyuncu 2012 yılında verdiği bir röportajda kariyeri boyunca babasını "bir kaya" olarak nitelendirip onun kendisine güç verdiğini ifade etmişti.
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ANNESİ EVİ TERK ETTİ
Hayatının trajedisini henüz 8 yaşında bir çocukken yaşayan Jackman annesinin kendilerini nasıl terk ettiğini sık sık röportajlarında anlatıyordu. Bu olayın ardından kendilerinin babasının büyüttüğünü söyleyen Jackman, o süreçte Christopher John Jackman ile aralarında derin bir bağ oluştuğunu da dile getirdi.
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YILLAR SONRA AFFETTİ
Son dönemde annesi Grace McNeill ile çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşan Jackman, onu da affettiğini açıklamıştı. Son olarak geçen ay annesiyle çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı Jackman. Aktörün, "Anne" notuyla paylaştığı bu fotoğrafa da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bir takipçisi Grace McNeill'e hitaben "Hanımefendi bir centilmen yetiştirmişsiniz. Her ikinize de saygı duyuyorum" diye yazdı. Bu yoruma ise Jackman'ın hayatıyla ilgili gerçeği bilen takipçilerinden çok sayıda karşı yorum geldi. Bu takipçiler "Aslında Hugh'u babası büyüttü" diye yazarak 70'li yıllarda yaşanan o trajediyi hatırlattı.
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ANNELERİNİN ONLARI TERK ETTİĞİNİ İKİ GÜN SONRA ÖĞRENDİLER
Gelin, yıllar öncesine gidelim ve Hugh Jacmkman'ın "çocukluğumun travması" diye nitelendirdiği o olayı hatırlayalım. Jackman'ın annesi Grace, Christopher Jackman ile evliliğinden toplam beş çocuk sahibi oldu. Aile, Avustralya'da yaşıyordu. Ancak Grace McNeill, hayatından memnun değildi ve bir gün ailesini terk edip kendi anavatanı olan İngiltere'ye geri döndü. O dönemde 8 yaşında olan Jackman, sabah kendisini okula uğurlayan annesinin kafasından geçenleri bilmiyordu. Eve döndüğünde annesi yoktu, iki gün sonra gelen telgrafla onun İngiltere'ye döndüğünü öğrendi aile.
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BABASI YILLARCA GERİ DÖNMESİ İÇİN DUA ETMİŞ
Jackman terk edildiği günü hiç unutmamış. Annesinin başına bir havlu sarıp kendisini okula uğurladığını hala hatırlıyor. Okuldan döndüğünde evde kimsenin olmadığını da. Her gün annesinin geri dönmesini beklediğini söyleyen Jackman, babasının da bunun için her gece dua ettiğini sanki olay bugün olmuş gibi hatırlıyor.
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ERKEK ÇOCUKLARINI BABALARI BÜYÜTTÜ, KIZLAR İNGİLTERE'YE GİTTİ
Bu beklenmedik olayın ardından Jackman'ın iki kız kardeşi Zoe ve Sonya anneleriyle birlikte yaşamak için İngiltere'ye gitti. Hugh ile ağabeyleri Ian ve Ralph ise babaları Christopher ile birlikte Avustralya'ya kaldı. Üç erkek çocuğunu baba Jackman büyüttü.
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OLAYI KABULLENMESİ YILLAR ALDI
Hugh Jackman, hep annesinin bir gün geri dönmesini beklemiş. Fakat 13 yaşına geldiğinde artık annesinin asla eve gelmeyeceğini kabullenmiş. Ünlü oyuncu, zor geçen çocukluk ve gençlik yıllarından sonra kendisi de bir aile sahibi olunca annesine olan bakışı da değişmiş. Jackman yıllar önce verdiği bir röportajda annesini affettiğini ve onunla barış yaptıklarını açıklamıştı. Jackman, annesiyle arasının iyi olduğunu ve yılın belli dönemlerinde onu görmek için İngiltere'ye gittiğini söylemişti.
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'ANNEMİN BENİ SEVMEDİĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM'
Jackman, çocukluğunda annesi tarafından terk edilmiş olmasına rağmen asla onun kendisini sevmediğini düşünmediğini söylemişti. Aktör bir Avustralya dergisine verdiği röportajda "Hiç hissetmediğim bir şey... Yani kulağa garip gelebilir ama annemin beni sevmediğini hiç düşünmedim" dedi. Jackman, kendisi doğduktan sonra annesinin doğum sonrası depresyon geçirdiğini ve o dönemde bu konuda destek alınabilecek kimse bulunmadığını da anlattı.
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MUTLU EVLİLİK
Jackman, annesiyle yıllar sonra barıştı ve onunla görüşmeye başladı. Ünlü oyuncu, annesi Grace McNeill'i affettiğini de açıklamıştı. Jackman, 1996 yılından bu yana meslektaşı Deborra-lee Furness ile evli. Çiftin, Oscar ve Ava adında iki tane evlatlık çocuğu bulunuyor.