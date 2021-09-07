Hugh Jackman'ın acı günü: Kendisini büyüten babası Christopher John Jackman'ı kaybetti

YILLAR SONRA AFFETTİ Son dönemde annesi Grace McNeill ile çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşan Jackman, onu da affettiğini açıklamıştı. Son olarak geçen ay annesiyle çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı Jackman. Aktörün, "Anne" notuyla paylaştığı bu fotoğrafa da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bir takipçisi Grace McNeill'e hitaben "Hanımefendi bir centilmen yetiştirmişsiniz. Her ikinize de saygı duyuyorum" diye yazdı. Bu yoruma ise Jackman'ın hayatıyla ilgili gerçeği bilen takipçilerinden çok sayıda karşı yorum geldi. Bu takipçiler "Aslında Hugh'u babası büyüttü" diye yazarak 70'li yıllarda yaşanan o trajediyi hatırlattı.