O skandal hakkında yıllar sonra konuştu: Sevgilimi hayat kadınıyla aldattım, çünkü psikolojim bozuktu

O SİYAH ELBİSE İLE HAFIZALARA KAZINDI Kırmızı halı tarihine geçen o elbise Hurley'in kariyerinde bir kilit noktası oldu. Daha sonra birkaç ünlü daha elbisenin benzerini giydi ve her seferinde de "taklitler asıllarını yaşatır" deyişini doğrulayarak Hurley'in o geceki görüntüsünü hatırlattı. Hurley, filmin oyuncularından rol çalmasına neden olan o elbise hakkında "O elbise Versace'nin bana yaptığı bir iyilikti. Çünkü bir tane gece elbisesi satın alabilecek maddi gücüm yoktu. O gece için basın ofisinde kalan tek elbise oydu ve ben de onu giydim" demişti.