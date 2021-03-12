O skandal hakkında yıllar sonra konuştu: Sevgilimi hayat kadınıyla aldattım, çünkü psikolojim bozuktu
Ünlü oyuncu, 1995 yılında yaşanan ama hala unutulmayan skandal ilişkisi hakkında yıllar sonra konuştu. Sevgilisini bir hayat kadınıyla aldattığını çünkü o sırada psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.
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UNUTULMAYAN BİR SKANDALIN KAHRAMANI OLDU
Elizabeth Hurley ile Hugh Grant, gösteri dünyasına damga vuran aşklardan birinin kahramanıydı. Tam 13 yıl sürdü bu ilişkileri. Sonra günün birinde Hugh Grant, Los Angeles'ta bir hayat kadınıyla birlikte otomobilinde yakalandı. Bu büyük skandal sonrasında Hurley ile Grant yollarını hemen ayırmadılar. İlişkileri beş yıl daha sürdü. Sonra ayrılık kararı aldılar. İki eski sevgili artık ayrı hayatlar yaşasalar da dost kaldılar.
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POD CAST YAYININA KONUK OLDU
Şu anda 60 yaşında olan Hugh Grant, bir döneme damgasını vuran o kaçamak hakkında yıllar sonra konuştu ve bunu neden yaptığını anlattı. Grant, Marc Maron'un podcast'ine konuk oldu ve kendisini bu skandala yönlendiren nedeni açıkladı.
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FİLM GÖSTERİMİNDE MORALİ BOZULMUŞ
Hugh Grant, Maron'a, Hollywood'da rol aldığı ilk yapım olan Dokuz Ay'ı (Nine Months) perdede izledikten sonra psikolojik durumunun bozulduğunu ileri sürdü. Filmin gösterime girmesinden önce gerçekleşen bir gösterime katılan Grant, filmi izledikten sonra kendi performansını hiç beğenmediğini bu durumun da kendisinde büyük bir üzüntüye yol açtığını söyledi.
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'BEN FİLMDE BERBATTIM'
Grant, katıldığı programda Nine Months'un Hollywood'daki ilk filmi olduğundan kendisi için önemini vurgulayıp "Filmin gösterimine gittim. Rol alan herkes mükemmeldi fakat ben kendi görüşüme göre berbattım" diye konuştu. Yine kendisinin anlattığına göre, gösterimin ardından filmdeki performansıyla ilgili bir soru sorulması da onun bu üzüntüsünün üzerine tuz biber ekti. Oyuncu, filmdeki performansının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyip "Neler olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.
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PSİKOLOJİK DURUMU KÖTÜYMÜŞ
Elizabeth Hurley ile aşk yaşadığı dönemde meydana gelen olayda Hugh Grant, bu hayal kırıklığının yarattığı kötü psikolojinin etkisiyle adım adım o skandala ilerlediğini anlattı.
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PARA CEZASI ALDI
Kendi iddiasına göre o kötü ruh haliyle, Los Angeles'taki Sunset Bulvarı'nda otomobilinde hayat kadını Divine Brown ile anlaştı. İkili, Grant'in otomobilinde polise yakalandı. İkisi de gözaltına alındı. Grant, bin dolar para cezası aldı, AIDS eğitim programına katılmak zorunda kaldı. Divine Brown ise 180 gün hapisle cezalandırıldı.
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FİLM HAKKINDAKİ KAYGILARI BOŞA ÇIKTI
Hugh Grant'ın psikolojisini bu kadar olumsuz etkileyen film, onun düşündüğünün tam tersine hiç beklemediği bir başarı kazandı. ABD'de açılış haftasında üçüncü sıraya yükseldi. Dünya çapında da 138.5 milyon dolar hasılat yaptı. Filmde Hugh Grant'in yanı sıra Julianne Moore ve Robin Williams da rol alıyordu.
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AYRILIP DOST KALDILAR
Bu skandalın ardından Elizabeth Hurley ile Hugh Grant, 5 yıl daha birlikte oldu. Fakat 2000 yılında yollarını ayırdılar. Eski çiftin dostluğu ise hala sürüyor. Grant, Hurley'in iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Damian'ın vaftiz babası ve onunla sık sık görüşüyor. Grant, Hurley'in eski eşi Arun Nayar ile de dost olmuştu.
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İKİSİ DE BİR GECEDE YILDIZ OLDU
Hurley ile Grant, bu skandalın bir yıl öncesinde ilk kez el ele Hollywood'da bir galaya katılmıştı. Dört Nikah Bir Cenaze filminin 1994 yılındaki galasında Grant kadar sevgilisi Hurley de bir yıldız gibi parladı. Öyle ki Hurley, sevgilisinin herkesten daha fazla dikkat çekmesini sağladı. Bunun nedeni ise Hurley'in tercih ettiği siyah elbise idi.
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O SİYAH ELBİSE İLE HAFIZALARA KAZINDI
Kırmızı halı tarihine geçen o elbise Hurley'in kariyerinde bir kilit noktası oldu. Daha sonra birkaç ünlü daha elbisenin benzerini giydi ve her seferinde de "taklitler asıllarını yaşatır" deyişini doğrulayarak Hurley'in o geceki görüntüsünü hatırlattı. Hurley, filmin oyuncularından rol çalmasına neden olan o elbise hakkında "O elbise Versace'nin bana yaptığı bir iyilikti. Çünkü bir tane gece elbisesi satın alabilecek maddi gücüm yoktu. O gece için basın ofisinde kalan tek elbise oydu ve ben de onu giydim" demişti.
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SKANDALDAN SONRA BEŞ YIL DAHA BİRLİKTE OLDULAR
İşte o gecenin ardından Elizabeth Hurley ile Hugh Grant, gösteri dünyasında ilgi odağı oldu. İki sevgili, bir yıl sonra yaşanan hayat kadını skandalının ardından da ayrılmadı. Beş yıl daha birlikteliklerini sürdürdüler.
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ÜÇ ÇOCUK BABASI
Hurley'den ayrıldıktan sonra uzun süre müzmin bekar olarak yaşayan ve hiç çocuk sahibi olmayan Hugh Grant, 2018'de Arra Elisabeth Eberstein ile evlendi. Ondan bir çocuk babası oldu. Grant'in Tinglan Hong ile ilişkisinden de iki çocuğu daha bulunuyor.