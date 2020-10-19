Huawei'nin sır gibi sakladığı telefon ortaya çıktı!
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Çin merkezli Huawei, yeni amiral telefon serisini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Peki serinin en güçlü üyesi olması beklenen Huawei Mate 40 Pro, hangi özelliklere sahip olacak?
Huawei; 22 Ekim tarihinde Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro isimli yeni akıllı telefonlarının duyurusunu yapacak. Şirketin bu etkinlikte aynı zamanda Mate 40 Porsche Design isimli özel bir telefonu da görücüye çıkarması bekleniyor.
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Huawei, her zaman olduğu gibi yeni telefonlarında da LEICA imzalı kameralara sahip telefonlarla geliyor. 6.76 inç'lik büyük bir ekrana sahip olması beklenen Huawei Mate 40 Pro, OLED ekran mimarisini kullanıyor. 2772x1344 piksel ekran çözünürlüğü kullanan ürünün ekranında çentikli bir ekran tasarımı bulunmuyor.
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5G teknolojisini de destekleyen telefon, Huawei'nin geliştirdiği Kirin 9000 işlemciden gücünü alıyor. Oldukça güçlü olan bu işlemcinin yapısı şöyle: 1 adet 3.13 GHz hızında çalıştırılan Cortex-A77, 3 adet 2.54 GHz hızında çalıştırılan Cortex A-77 ve 4 adet 2.04 GHz hızında çalıştırılan Cortex-A55.
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Grafik birimi olarak Mali-G78 yongasını kullanan Mate 40 Pro, UFS 3.1 dosyalama sistemini kullanıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızasıyla dikkat çeken telefonun Çin'de satışa çıkacak modelinde 12 GB RAM de yer alacak.
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Kamera tarafında da iddialı olan Huawei Mate 40 Pro'nun arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor: 50 Megapiksel (f/1.9) ana kamera, 20 Megapiksel (f/1.8) ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel (f/3.4) telefoto kamera.
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8K çözünürlüğünde video kaydı yapabilen Mate 40 Pro, 5x optik zum yapabilirken, cihazın ön yüzünde de 13 MP kamera bulunuyor.
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Batarya tarafına geldiğimizde ise 4400 mAh kapasiteli bataryanın telefona enerji verdiğini görüyoruz.
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65W hızlı şarj desteğine de sahip olan ürün, çok kısa bir sürede şarj oluyor. Cihaz, yaklaşık bir saatte yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor.
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Android 10 tabanlı EMUI 11 sürümünü kullanan Huawei Mate 40 Pro, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. Cihazda aynı zamanda WiFi 6, NFC ve Bluetooth 5.2 gibi en yeni ağ teknolojileri de bulunuyor.