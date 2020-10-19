Huawei'nin sır gibi sakladığı telefon ortaya çıktı!

Huawei, her zaman olduğu gibi yeni telefonlarında da LEICA imzalı kameralara sahip telefonlarla geliyor. 6.76 inç'lik büyük bir ekrana sahip olması beklenen Huawei Mate 40 Pro, OLED ekran mimarisini kullanıyor. 2772x1344 piksel ekran çözünürlüğü kullanan ürünün ekranında çentikli bir ekran tasarımı bulunmuyor.