Huawei P40 Pro Plus özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor! 52 MP kamera desteği!

HUAWEI P40 PRO PLUS ÖZELLİKLERİ Huawei P40 Pro Plus ile devam edelim. 6.7 inç'lik dev ekranıyla gelen telefon, 1440x3160 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. OLED ekran teknolojisini kullanan telefonun ekran yenileme hızı ise 120 Hz. Cİhazın öne çıkan bir diğer özelliği de HDR10+ desteği ile birlikte DCI-P3 desteği...



Huawei'nin geliştirdiği Kirin 990 5G işlemciden güç alan telefonda ayrıca grafik yongası olarak da Mali-G76 kullanılıyor. 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafızayla gelen telefonda microSD kart desteği de yer alıyor. Yani bu cihazı alanların depolama konusunda pek sıkıntı çekmeyecekleri ortada!



Android 10 destekli kendi arayüzü olan EMUI 10 ile birlikte gelen Huawei P40 Pro Plus'ta beklendiği gibi Google servisleri bulunmuyor. Bunun yerine ağırlıklı olarak Huawei servisleri Google'ın yerini almış durumda.



P40 serisinin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz kamera teknolojisi... P40 Pro Plus ise bu konuda rakiplerini hayli zorlayacağa benziyor. 52 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamera kullanan telefonun bu lensi, aynı zamanda OIS ve PDAF desteğine de sahip. Ana kameraya eşlik eden bir diğer kamera ise f/4.0 diyafram değerine sahip olan telefoto lens. Bu lensin de PDAF ve OIS desteği mevcut. Bir diğer telefoto lens ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerinde. 1/4.0″ büyüklüğündeki lens 3x optik yakınlaştırma yapıyor. Bu lens de PDAF ve OIS desteğine sahip. Cihazda ToF kamera da yer alıyor.