Huawei Matebook D16 incelemesi

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Huawei, telefon ve tabletleriyle olduğu kadar dizüstü bilgisayarlarıyla da büyük bir kitleye hitap ediyor. Uzun bir süredir Huawei MateBook X Pro'yu deneyimleme şansı bulan biri olarak bu kez elime Huawei MateBook D16 ulaştı.
MateBook D16, yüksek performans olsun, şık tasarımı olsun, uzun batarya ömrü olsun pek çok açıdan başarılı bir ürün olmuş. Ses performansına da ayrıca değineceğiz. Şimdi gelin, Huawei MateBook D16'nın özelliklerine yakından göz atalım.
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Yaklaşık iki haftadır deneyimleme şansı bulduğum Huawei MateBook D16, MateBook D serisinin son halkası olarak dikkat çeken özelliklere sahip. Günlük kullanım için ideal bir cihaz olan MateBook D16, 16.1 inç gibi büyük bir ekrana sahip. Ekran/gövde oranına baktığımızda ise yüzde 90 seviyelerini görüyoruz.
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Ekran paneli IPS olan ürün, Full HD çözünürlüğünde görüntü sunuyor. Bu arada sRGB renk gamutunun yüzde 100'ü karşılanırken, geniş görüş açısının da sağlandığını söylemeliyiz. 300 nit ekran parlaklık seviyesine ulaşan MateBook D16, bu yüksek parlaklık sayesinde görüntüleri canlı bir şekilde ekrana getiriyor. Açık ortamlarda da bu ürünü kullanan biri olarak söyleyebilirim ki ekrandaki her şeyi rahatça görebiliyorsunuz.
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Günlük işler için ideal bir ürün olan ve iş hayatında da tercih edilebilecek MateBook D16, ekran başında uzun saatler geçirenleri de unutmamış. TÜV Rheinland sertifikası ile gelen ürün, bu sayede gözlere zarar verici mavi ışığı olabildiğince düşük tutuyor ve uzun süreli kullanımlarda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz.
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1.74. kg ağırlığında olan ve rahatça taşınabilen MateBook D16, 18.4 mm kalınlığında. Pandemi dolayısıyla sıkça yanımda taşımasam da çantada gayet rahat bir şekilde cihazı taşıyabileceğinizi söyleyebilirim. Gelelim cihazın etrafındaki portlara... 2 adet USB 3.2 Gen 1 portu ile tam boyutlu USB bağlantılarınızı yapabildiğiniz cihazda USB–C portları da yer alıyor. MateBook D16'nın sol kısmına yerleştirilen 2 adet USB-C yuvasıyla beraber hem veri aktarımı yapabiliyor hem de cihazı şarj edebiliyorsunuz.
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9.5 saat batarya ömrüne sahip olan ve şarj konusunda da kullanıcısını tatmin eden ürün, Huawei SuperCharge özelliğini kullanıyor. Bu şarj cihazını kullanarak varsa Huawei akıllı telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz.Ayrıca MateBook D16 hayli kısa bir sürede şarj oluyor. Öyle ki, 15 dakika boyunca cihazı şarj ettiğinizde 2 saat boyunca MateBook D16'yı kullanabiliyorsunuz. Bu arada Huawei'nin bu dizüstü bilgisayarıyla telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Mate 40 Pro gibi kablosuz ters şarj özelliği olan bir telefonu bilgisayarın üzerine yerleştirmek yeterli.
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Gelelim ses performansına... Elbette bir bilgisayar alıyorsanız sesin kalitesine de dikkat etmelisiniz. Bu kapsamda MateBook D16, kullanıcıların ihtiyacına yönelik bir ürün olmuş. Üzerinde güçlü çift hoparlör bulunan ve çevresel ses sağlayabilen MateBook D16, 4 farklı ses modu sunuyor. Burada minik bir detayı da belirtmek gerekiyor: Sağ taraftaki hoparlörün üstüne baktığınızda ise burada güç tuşu ile birleştirilmiş parmak izi tarayıcının yer aldığını görebiliyorsunuz.
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Kamera ise her zamanki gibi klavyenin içine yerleştirilmiş. Bu konsept kullanıcıların gizliliği konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Webcam'i kullanmadığınızda kapatıyor, kullanmak istediğinizde 'tuş'lamanız yeterli oluyor. Klavyeye gelmişken arkadan aydınlatmalı tasarımı da önemli bir nokta. Klavyenin altında yer alan Free Touch alanı da ek fare kullanmayanlar tarafından tercih edilebilir.
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AMD'nin Ryzen 5 4600H işlemcisinden gücünü alan MateBook D16, yüksek bir performans gösteriyor. 6 fiziksel çekirdekten oluşan Ryzen 5 4600H, 12 izlek içeriyor ve bizlere 3.0 GHz taban frekans, 4.0 GHz tavan frekans değerleri sunuyor. Ürün, iki farklı RAM kapasitesiyle geliyor. Dilerseniz 8 GB, dilerseniz de 16 GB RAM'li modeli tercih edebilirsiniz. Her 2 modelde de 3200 MHz frekanslı DDR4 RAM modülü kullanılıyor.
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MateBook D16, bağlantı teknolojileri özelinde de güçlü bir cihaz olmuş. Wi-Fi 6 ile beraber Wi-Fi 5'e göre 2.7 kat daha yüksek kablosuz veri transferi hızına ulaşılabilen MateBook D16, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile telefonu birbirine bağlamak için Huawei Share özelliğini ve telefonun NFC özelliğini de kullanıyor.
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Huawei MateBook D16, 8 GB RAM ve 16 GB RAM'li modelleriyle birlikte 6999 TL ve 7999 TL'lik fiyat etiketleriyle satılıyor. Sonuç itibariyle cihazın fiyatına bakıldığında tatmin eden özellikler sunduğunu söyleyebiliriz.