Huawei Matebook D16 incelemesi

9.5 saat batarya ömrüne sahip olan ve şarj konusunda da kullanıcısını tatmin eden ürün, Huawei SuperCharge özelliğini kullanıyor. Bu şarj cihazını kullanarak varsa Huawei akıllı telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz.Ayrıca MateBook D16 hayli kısa bir sürede şarj oluyor. Öyle ki, 15 dakika boyunca cihazı şarj ettiğinizde 2 saat boyunca MateBook D16'yı kullanabiliyorsunuz. Bu arada Huawei'nin bu dizüstü bilgisayarıyla telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Mate 40 Pro gibi kablosuz ters şarj özelliği olan bir telefonu bilgisayarın üzerine yerleştirmek yeterli.