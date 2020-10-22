Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus tanıtıldı

8K çözünürlüklü video çekebilen Mate 40 Pro, kamera tarafında iddialı bir telefon. 7x optik yakınlaştırma yapabilen telefon, ön yüzünde çözünürlüğü 13 Megapiksel f/2.4 olan bir kamera kullanıyor. LEICA yapımı 50 Megapiksel f/1.9 ana kameraya sahip olan Mate 40 Pro, ayrıca 20 Megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kamera ve 5x periskop yakınlaştırma ve OIS destekli 12 Megapiksel f/3.4 telefoto kameraya sahip.