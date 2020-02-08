Huawei Mate 30 Pro Türkiye'de! Yakından inceledik

Huawei Mate 30 Pro, Türkiye'de bazı bölgelerde satışa sunuldu. Çinli şirketin büyük önem verdiği yeni amiral telefonu, ilk olarak 19 Eylül tarihinde karşımıza çıkmış ve Münih'teki tanıtımının ardından uzun bir bekleyiş başlamıştı. Cihazın en çok tartışılan noktası ise ABD ambargosu dolayısıyla Google servislerinin bu telefonda çalışmıyor olması... Peki gerçekten de Mate 30 Pro için bu bir sorun teşkil ediyor mu?