Huawei Mate 30 Pro Türkiye'de! Yakından inceledik

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olan Huawei, yeni akıllı telefonu Huawei Mate 30 Pro ile Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Aylar önce tanıtılan; ancak Türkiye'de bugünlerde gelebilen telefon, donanım özellikleriyle rakiplerini fazlasıyla zorlayacak olsa da, Google servislerinin olmayışı kafaları karıştırıyor. Peki Huawei Mate 30 Pro, Google servisleri olmadan nasıl kullanılıyor? Kullanıcılar büyük bir sıkıntı yaşayacak mı? Google servisleri sonradan Huawei Mate 30 Pro'ya yüklenebiliyor mu? En merak edilen soruları bu incelememizde masaya yatırıyoruz.
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Huawei Mate 30 Pro, Türkiye'de bazı bölgelerde satışa sunuldu. Çinli şirketin büyük önem verdiği yeni amiral telefonu, ilk olarak 19 Eylül tarihinde karşımıza çıkmış ve Münih'teki tanıtımının ardından uzun bir bekleyiş başlamıştı. Cihazın en çok tartışılan noktası ise ABD ambargosu dolayısıyla Google servislerinin bu telefonda çalışmıyor olması... Peki gerçekten de Mate 30 Pro için bu bir sorun teşkil ediyor mu?
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Öncelikle Google servislerinin olmadığı bir Android telefon elbette önemli bir eksiklik. Ancak bu, cihazın iyi bir telefon olduğu gerçeğini elbette değiştirmiyor. Telefonu incelemek için elimize ilk aldığımızda kurulumu diğer telefonlar gibi yapıyoruz; ancak kurulum sonunda ekranda Google Play Store dahil hiçbir Google servisini göremiyoruz.
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Google Play Store yerine Huawei AppGallery uygulama mağazası ön planda duruyor. Google servislerinin yerini ise kısmen Huawei servisleri almış. Bu haliyle Mate 30 Pro'yu elbette kullanabiliyorsunuz. Peki WhatsApp, Instagram, Facebook gibi popüler uygulamalar Mate 30 Pro'da çalışıyor mu? Cevap, kesinlikle evet... Peki ama nasıl?
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın APK dosyalarını kendi internet sitelerinden telefonunuza indirebiliyorsunuz. Yani bunda hiçbir engel yok; ilgili dosyaları telefona yüklediğinizde Google olmadan da bu uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
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WhatsApp.apk şeklinde Google'da arama yaptığınızda ilk sırada çıkan ilgili bağlantıya tıkladığınızda bu ekran görüntüsüyle karşılaşıyorsunuz. APK dosyasını bu şekilde telefona atıp WhatsApp'ı kurabiliyorsunuz. Aynı yolu diğer bahsettiğimiz uygulamalar için de izleyebilirsiniz.
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Ancak her uygulamayı bu şekilde sorunsuz telefona kuramıyoruz. Örneğin YouTube... Tamamen Google servislerine entegre bir şekilde çalışan bu uygulamayı telefona kurabilmek mümkün değil. Bu nedenle YouTube'a web tarayıcınızdan girerek videoları seyredebiliyorsunuz. Ancak bu pek de pratik bir yöntem değil elbette.
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Google Maps'e gelelim. Google Haritalar uygulamasını da kullanabiliyorsunuz; ancak kişiselleştirebilmek mümkün olmuyor. Örneğin Bookmark yani lokasyonlarınızı kaydedemiyorsunuz. Bu durum sizin için çok hayati değilse, pek sorun yaşamayacaksınız.
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Gmail uygulamasına gelelim. Gmail hesabınıza Gmail uygulaması ile bakmak yerine telefondaki e-posta uygulamasına hesabınızı entegre ederek de hesabınıza kolayca erişebiliyorsunuz. Yani Gmail de Mate 30 Pro'da pek dert değil.
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Şimdi asıl merak edilen soruya gelelim: Google servisleri Huawei Mate 30 Pro'ya yüklenebiliyor mu? Yoksa Google bu yolu tamamen kapalı mı tutuyor? Cevap, evet! Yani Google servisleri Mate 30 Pro'ya sadece dakikalar içinde dahil edilebiliyor. Peki ama nasıl?
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İnternette yapacağınız bir aramayla ilgili Google dosyalarına kolayca ulaşabiliyorsunuz. Size sadece gerekli olan şey USB-C arabirimine sahip bir hafıza kartı... Bu USB hafızaya ilgili dosyaları aktarmanızla birlikte hafızayı telefonunuza entegre edip dosyaları hızlıca telefona kurabiliyorsunuz.
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Bu işlemi doğrudan yapıp sadece 2 dakika içinde Google servislerini telefona yüklemeyi başardık. Peki ne oldu? Diğer tüm Android telefonlarda olduğu gibi Google Play Store bu telefona da geldi ve Google servisleri sorunsuz çalışmaya, en yeni güncellemeleri almaya başladı. Yani en büyük sorun, tamamen ortadan kalktı.
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Yani bu telefonu satın alırken Google servisleri olmayacak gibi bir endişeniz varsa yersiz; zira sonradan kolayca eklenebiliyor. Telefonu sıfırlamadığınız sürece de sorun yaşamıyorsunuz. Olur da telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürürseniz, Google servislerini aynı şekilde yine telefona kurmanız gerekiyor, o kadar...
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Huawei Mate 30 Pro ile birlikte bundan sonra çıkacak Huawei telefon modelleri aksi bir karar alınmadığı sürece Google servisleri olmadan satışa sunulacak. Ancak kullanıcılar kendi istekleri doğrultusunda bu servisleri sonradan yükleyip kurabilecekler. Ancak Huawei'nin asıl amacı elbette kullanıcıların Google servislerini telefonlara yüklemelerini istemek değil; aksine Huawei servislerini kullanmalarını sağlamak.
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Huawei, bir süredir yoğun olarak kendi servislerini geliştirmeye ve uygulama yelpazesini genişletmeye çalışıyor. Şirket, kendi ekosistemini hemen kullanıcılara elbette kabul ettiremeyecek; ancak zaman içinde Huawei, Google'dan bağımsız bir şekilde telefonlarını kullanıcıların kullanmasını sağlamayı hedefliyor. Bizce de bu mümkün! Ancak biraz daha zaman gerek...
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Şimdi gelelim Mate 30 Pro'nun teknik özelliklerine... Google servislerini fazlasıyla konuştuk; ancak telefonun asıl dikkat çeken yanlarını masaya yatırma zamanı... 6.53 inç'lik ekranla gelen ve 2K+ ekran çözünürlüğü sunan Mate 30 Pro, 90 derece kavisli bir ekran kullanıyor. Yan kısımlarında ise oldukça ince çerçeveler var. Ancak bu inceliği, telefonu zayıf yapmıyor; aksine sağlam yapısıyla da dikkat çekiyor.
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Telefonun ön kamera kurulumu, düz çentik tasarımda kendine yer bulmuş. 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen Mate 30 Pro, 3D ToF sensörünü de kullanıyor. Telefonun arka kısmındaysa dairesel yapıdaki dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Telefonun ana arka kamerası 40 MP, ultra geniş açılı kamerası 40 MP, telefoto kamerası 8 MP çözünürlük sunuyor. Arka kısımda bulunan 3D ToF sensörü ise 3 boyutlu taramalar yapabiliyor.
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Huawei'nin kendi geliştirdiği işlemci olan Kirin 990'dan güç alan telefon, piyasanın en güçlü telefonlarından biri... 8 GB RAM ile gelen Mate 30 Pro'da 256 GB ve 512 GB depolama hafızası seçenekleri sunuyor.
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Gelelim bataryaya... Şarj konusunda kullanıcılara sıkıntı çıkarmayacak gibi görünen Mate 30 Pro'yu iki günlük kullanımımızda günü rahatça kurtarabildiğini fark ettik. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, 40 W hızlı şarj desteğine de sahip. Yani 40 W adaptör ile telefonu çok kısa sürede şarj edebiliyorsunuz.
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Bluetooth 5.1, USB-C, 4G/LTE ve WiFi 6 teknolojilerini destekleyen Mate 30 Pro, 198 gram ağırlığında bir telefon. IP68 serfitifikasına sahip olan cihazda Gorilla Glass 5 cam teknolojisi bulunuyor. Bu da Mate 30 Pro'yu darbelere karşı dayanıklı bir hale getiriyor.
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Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Mate 30 Pro, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini de destekliyor ve yüz tanıma teknolojisini de yine bu cihazla kullanabiliyorsunuz. Biz açıkçası her iki özelliği bir arada kullandık ve sonuçtan memnun kaldık.
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Gelelim Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatına... Donanım özellikleri hayli yüksek seviyede olan cihazın fiyatı 8999 TL olarak belirlendi. Mate 30 Pro'nun ardından şirket gelecek ay Huawei P40 serisiyle kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Huawei Mate 30 Pro teknik özellikleri
Ekran: 6,53 inç 1440 x 3120 2K+ AMOLED, 512 ppi ekran
İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990, 7nm
RAM: 8 GB, 12 GB
Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
Arka Kamera: 40 MP, 40 MP, 8 MP, ToF
Ön Kamera: 32 MP, geniş açılı kamera, ToF
Batarya: 4500 mAh
Bağlantı: Bluetooth 5.1, USB Type-C, 4G LTE, Wi-Fi 6
Boyutlar: 158,1 mm, 73,6 mm, 8,7 mm
Ağırlık: 198 gram
Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass 5
Güvenlik: Ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma