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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 19 Ocak 2021 - 09:23 | 

Huawei FreeBuds Studio incelemesi

Apple'ın AirPods Max'inin satışa sunulmasıyla birlikte kablosuz kulak üstü kulaklık pazarı hareketlendi. Ancak 5699 TL'ye satılan kulaklık, fiyatıyla kullanıcıları düşündürüyor. Diğer yandan kablosuz kulaklık alanında yıllara dayanan bir deneyimi olan Huawei FreeBuds Studio da Türkiye'ye geldi. Dikkat çeken pek çok özelliğe sahip olan ürün, fiyatıyla da öne çıkıyor. İşte Huawei FreeBuds Studio'nun dikkat çeken özellikleri...

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Huawei Freebuds Studio, iddialı bir kulaklık. 3499 TL fiyat etiketiyle satılan (haberi hazırladığımız günlerde) ürün, pek çok özelliğe sahip.

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FreeBuds Studio, tasarımıyla sade görünen bir model. Siyah ve Şampanya Sarısı renkleriyle tercih edilebilen kulaklık, rahat bir kulaklık. İç yüzeyde deri kulaklık yastığı bulunurken, bu yastıkların rahat olduğu söylenebilir.

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Kulaklığın en önemli özelliği akıllı gürültü engelleme teknolojisinde gizli. Çünkü burada kulaklıkta ince dokunuşların olduğunu söyleyebiliriz.

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8 adet mikrofonla ortam sesi dinleniyor ve yapay zeka sayesinde ortamdaki gürültünün türü tespit edilip buna göre zıt frekanslar gönderiliyor. Böylelikle bulunduğunuz ortamdaki sesi engelliyor. Müzik dinlemeseniz bile gürültü duymuyorsunuz.

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Örnek verelim: Çok gürültülü bir ortamdasınız, bu bir uçak yolculuğu da olabilir, tren ya da metrobüs yolculuğu da yapıyor olabilirsiniz. Kulaklıklar bu tip ortamlarda otomatik olarak Ultra Mod'a geçiyor.

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Daha az sesin olduğu kütüphane ve ofis gibi yerlerde ise Rahat Mod aktif hale geliyor. Diğer yandan çok gürültülü olmayan, ama dış sesin zaman zaman arttığı restoran ve kafe gibi ortamlarda da Genel Mod aktif hale geliyor.

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Ses modu ise çevresel gürültüyü azaltıyor ancak insan seslerini, anons seslerini kulağınıza veriyor. Bu sayede rahatsız edici seviyedeki gürültü bastırılırken, anons sesleri gibi duymanız gereken sesler kulağınıza ulaşıyor.

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Bunun için ayar yapmak zorunda kalmamanız ise gerçekten güzel. Ortamı dinleyen Huawei FreeBuds Studio, rakiplerini hayli zorlayacak bir ürün.

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Mikrofon performansı da hayli başarılıç Öyle ki, mikrofonun gürültüyü engellediği de söylenebilir. Çağrılar için 6 farklı mikrofon kullanılırken, kulaklık arka plan gürültüsünü devre dışı bırakıp konuşma sesini temiz bir şekilde karşı tarafa aktarıyor.

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Gelelim ses kalitesine... 4 katmanlı 40 mm polimer diyaframa sahip olan Huawei FreeBuds Studio, 4-48 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunuyor. Kulaklık, aynı zamanda ses aktarımı sırasında ses kalitesindeki hasarı da ortadan kaldırıyor.

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Bunun için Huawei FreeBuds Studio, 960 kbps'ye kadar yüksek hızlı ve kararlı ses aktarımını desteklemek için Huawei'nin kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü codec'i olan L2HC'yi kullanıyor.

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Çift antenli bir tasarıma sahip olan ürün, geniş kapsama alanı sağlarken bağlı olduğu cihazdan kopma gibi sorunlar pek yaşanmıyor. Yaklaşık üç haftadır kullandığım kulaklıkta bu tip bir problemle karşılaşmadım.

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Antenler, sinyal engellemesini akıllıca algılayarak ve diğer antene otomatik olarak geçiyor. Diğer bir deyişle havalimanında ve güçlü sinyal paraziti olan diğer yerlerde de herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bu sayede kopma meydana gelmeden telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

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Kulaklıkların genel olarak tek cihazda kullanıldığı bilinir. Bir cihazdan kaldırmadan diğer cihazda kulaklığı kullanmanız söz konusu değildir. Ancak Huawei FreeBuds Studio'da durum böyle değil. İki cihaza eş zamanlı olarak bağlanabiliyor olması da ürünün öne çıkan bir özelliği.

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Kulaklığın kontrol kısmına gelelim şimdi de. Kulaklığın sağ tarafı dokunmatik kontrol özelliğine sahip. Dokunarak veya aşağı yukarı kaydırmalar yaparak müziği ve sesi kontrol edebilirsiniz. Kulaklığı kafanızdan çıkardığınızda müzik otomatik olarak duruyor ve geri taktığınızda devam ediyor.

16Peki ya batarya ömrü
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Peki ya batarya ömrü?

Kablosuz kulaklık alacaksak elbette bu kulaklığın batarya ömrüne de dikkat etmemiz gerekiyor. Huawei FreeBuds Studio, sunduğu bu özelliklere karşın uzun bir batarya ömrü sunuyor.

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Kulaklık; tam dolu şarjla aktif gürültü engelleme kapalıyken 24 saat, açıkken 20 saate kadar müzik çalıyor. Ayrıca ürün, 10 dakikalık hızlı şarjla aktif gürültü engelleme kapalıyken 8 saate kadar müzik çalabiliyor.

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Özetle kablosuz kulak üstü kulaklık arıyorsanız Huawei FreeBuds Studio da seçeneklerinizin arasında olabilir.

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