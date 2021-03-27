Huawei FreeBuds 4i incelemesi

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 4i'yi satışa sundu. Peki bu kulaklık hangi özellikleri sunuyor?
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Kablosuz kulaklık kullanımı gün geçtikçe artıyor. Bu alanda yıllardır pek çok kablosuz kulaklıkla dikkat çeken Huawei, MateBook D16 ve yeni nesil MateBook X Pro ile birlikte sürpriz bir hamleyle Huawei FreeBuds 4i model kulaklığını Türkiye'ye getirdi.
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Ürün, bir kablosuz kulaklıkta bulunması gereken pek çok özelliğe sahip. Gürültü engelleme özellikli kulaklıkların pek çoğu istenen performansı sağlayamıyor. Bu kulaklığı test ettiğimiz iki haftalık süre zarfında iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu kulaklık, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar mevcut.
Gürültü engelleme özelliğini kapatabilir veya şeffaflık moduna geçebilirsiniz. Özellikle trafikte, dış sesi duymaya ihtiyacınızın olacağı anlarda şeffaflık modunu tercih edebilirsiniz.
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Doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisini de kullanan Huawei FreeBuds 4i, pek çok kullanıcının en büyük dertlerinden biri olan rüzgar sesine de bir çözüm sunuyor. Kulaklık, bunu rüzgar önleyici tasarımına borçlu.
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Yapay zeka teknolojisini kullanan ürün, arka plan sesleriyle insan sesini ayırt edebiliyor. Siz kalabalık bir ortamda telefon görüşmesi yaparken (örneğin metrobüs, uçak veya trendeki ses) sizin sesinizi bu seslerden otomatik olarak ayrıştırabiliyor.
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FreeBuds 4i, batarya konusunda da bizi tatmin ettiğini söyleyebiliriz. Düşük güç tüketimine sahip olan ürün, yüksek enerji yoğunluğuna sahip büyük kapasiteli pile sahip. ANC kapalı konumda 10 saat kesintisiz müzik sunan cihaz, bu mod açık olduğunda ise 7.5 saat batarya ömrü sunuyor. Ayrıca FreeBuds 4i'nin 10 dakika şarj olduğunda 4 saate varan batarya ömrü sunduğunu da belirtmek gerekiyor.
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Şarj kutusu, kavisli bir yumurta şekline sahip. Kulaklık gövdesinin ağırlığı test edilerek kulaklık başına sadece 5,5 gram olacak şekilde ayarlandı. Kulaklıklar ayrıca üç farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip.
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Yeni FreeBud'lar hafif ve takılması kolay olsa da AirPods Pro kadar rahat değil. Samsung Galaxy Buds Pro'da olduğu gibi tasarımı nedeniyle yeni tomurcuklara iyi uyum sağlamakta biraz zorluk çektim. Ürün, Huawei cihazlar için tasarlandığından en iyi performansı da bu ürünlerle birlikte veriyor. Ancak kulaklık, diğer Android ve iOS cihazlarda da sorunsuz kullanılabiliyor.
Apple kullanıcıları kulaklıkları kullanabiliyor olsa da Huawei’nin AI Life uygulamasını kullanmak gibi yeterli kullanım alanı sunmuyor. Örneğin ekolayzır ve diğer özelleştirme seçenekleri gibi ekstra ayarlar Apple kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.
Bir Huawei telefonu kullanıyorsanız, eşleştirme sorunsuz oluyor. Kılıfın kapağını açtığınızda telefon kulaklığı otomatik olarak buluyor ve eşleştirme boyunca size rehberlik ediyor. Diğer Android telefonlar ve iOS kullanıcıları için, kulaklıkları Bluetooth menüsünde manuel olarak eşleştirmeniz gerekiyor.
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Bluetooth 5.2 bağlantısı ve dokunmatik kontrollere sahip olan cihaz, ülkemizde kırmızı, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Kulaklığın fiyatı ise 749 TL.