Huawei FreeBuds 4i incelemesi

Yeni FreeBud'lar hafif ve takılması kolay olsa da AirPods Pro kadar rahat değil. Samsung Galaxy Buds Pro'da olduğu gibi tasarımı nedeniyle yeni tomurcuklara iyi uyum sağlamakta biraz zorluk çektim. Ürün, Huawei cihazlar için tasarlandığından en iyi performansı da bu ürünlerle birlikte veriyor. Ancak kulaklık, diğer Android ve iOS cihazlarda da sorunsuz kullanılabiliyor.



Apple kullanıcıları kulaklıkları kullanabiliyor olsa da Huawei’nin AI Life uygulamasını kullanmak gibi yeterli kullanım alanı sunmuyor. Örneğin ekolayzır ve diğer özelleştirme seçenekleri gibi ekstra ayarlar Apple kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.



Bir Huawei telefonu kullanıyorsanız, eşleştirme sorunsuz oluyor. Kılıfın kapağını açtığınızda telefon kulaklığı otomatik olarak buluyor ve eşleştirme boyunca size rehberlik ediyor. Diğer Android telefonlar ve iOS kullanıcıları için, kulaklıkları Bluetooth menüsünde manuel olarak eşleştirmeniz gerekiyor.