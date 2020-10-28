Hortum nedir, nasıl oluşur? Sosyal medya İskenderun’daki hortum görüntülerini konuşuyor

Hortumdan Korunma Yolları A) Hortum öncesinde / uyarısında yapılması gerekenler:



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin ve uyarılarını dikkate alın. Uyarıları yazılı ve görsel medyadan takip edin.



Özellikle hortum tehlikesi olan bir bölgede yaşıyorsanız, hortum durumunda güvende olabileceğiniz yerleri belirleyin. Öncelikle evinizde güvenli olan sığınılabilecek bir yer tespit edin. Evinizdeki güvenli alanlar, bodrum veya koridor gibi penceresiz ve devrilebilecek eşya olmayan iç bölümlerdir. Eğer eviniz güvenli değilse, evinize yakın olan ve hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz bir sığınak belirleyin.



Yeterli zaman mevcutsa, afet çantanızı yanınıza alın ve koşulların kötüye gitmesi durumunda birkaç gün sizi idare edecek su ve bazı acil durum malzemelerini stoklayın.



B) Hortum sırasında yapılması gerekenler:



Hortumun yaklaştığını gördüğünüzde hızlı bir şekilde daha önceden belirlemiş olduğunuz evinizdeki veya yakın civardaki güvenli alana gidin. Her iki durumda da dayanıklı bir şeyin altına girin (ağır bir masa gibi) ve tehlike geçinceye kadar orada kalın.



Eğer araç kullanıyorsanız ya da bir aracın içindeyseniz, en yakın güvenli binaya doğru gidin ve saklanın.



Etrafta böyle bir yer olmaması durumunda aracın içinde kalın, emniyet kemerinizi takın, eğer varsa bir yastıkla veya kollarınızla başınızı koruyun. Camdan dışarı bakmayı ya da dışarı çıkmayı asla denemeyin, çünkü dışarıda camınıza çarpabilecek uçan cisimler olabilir. Bu cisimler, hortum esnasında yaralanma ve ölümlerin en önemli sebebidir.Bir hortum görüldüğünde, pencereden, kapılardan ve dış duvarlardan uzakta kalın. Başınızı, düşebilecek ve havada uçan nesnelerden koruyun.



Okulda, herhangi bir sağlık biriminde, fabrika ya da alışveriş merkezinde iseniz, önceden belirlenmiş sığınak yerlerine gidin. En alt kattaki iç koridorlar genellikle en güvenilir yerlerdir. Pencerelerden ve açık yerlerden uzak durun. Görevli personel ve yetkililer ile işbirliği yapın, onlar olağanüstü durumlarda yapılacak şeyler hakkında eğitilmişlerdir.