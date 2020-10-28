Hortum nedir, nasıl oluşur? Sosyal medya İskenderun’daki hortum görüntülerini konuşuyor
Sosyal medya İskenderun’daki hortum görüntülerini konuşuyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 27 Ekim’de çıkan yangın sırasında alevlerin yaklaştığı fabrikanın tahliyesi sırasında hortum çıktı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Peki, hortum nedir? Hortum nasıl oluşur?
Kümülonimbüs bulutundan aşağı doğru sarkan ve yere ulaşan, kendi dar ekseni etrafında şiddetli bir şekilde dönerek yol kat edebilen hava kolonu olarak tanımlanmaktadır. Huni görüntülü bu olay fırtına olarak isimlendirilen hava olaylarının en tahrip edicisidir.
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