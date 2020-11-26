Honor Watch GS Pro incelemesi: İşte dikkat çeken özellikleri
Honor'un beklenen yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunuldu. Test etmek üzere iki haftayı aşkın bir süredir kullandığım ürünün öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.
Huawei'nin kardeş markası olarak yola çıkan Honor, artık kendi başına bir marka ve telefondan tablete, bilgisayardan tartıya kadar pek çok ürünle karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda uzun zamandır beklenen Honor'un yeni saatini mercek altına alıyoruz.
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Honor Watch GS Pro, tasarım olarak oval bir yapıda dikkat çekiyor. Cihazın en önemli özelliği ise batarya ömrü. Çünkü şirketin iddiasına göre 25 güne kadar uzanan bir batarya ömrü söz konusu. Saati iki haftadır kullanmama karşın henüz şarja ihtiyaç duymamış olmam da bu iddiayı destekliyor.
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Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği de yüksek hassasiyetli çift uydu konumlandırma sistemi ve rotadan dönüş özelliği... Bu sayede dağ bayır yürürken kaybolma telaşınız olmuyor, çünkü geldiğiniz noktayı kolayca bulabiliyorsunuz.
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Telefondan bağımsız GPS işlevi kesinlikle üzerinde durulması gereken bir özellik. Anlık hava değişimlerini öngören barometresiyle de öne çıkan Honor Watch GS Pro, Rusya'nın geliştirdiği GLONASS uydu konumlandırma sistemini kullanıyor.
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Kullanıcının yanında bir akıllı telefon bulunmuyor olsa da rotadan dönüş özelliği, doğada yolun kaybedilmesi durumunda başlangıç noktasına geri dönülmeyi mümkün kılıyor. Saat, bunu sağlayan yönergeleri ve haritayı kullanıcısına sunuyor.
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Telefondan bağımsız olmanın en önemli yani telefonunuzun bataryası bitse de saatle durumu kurtarabiliyor olmanız. Az önce bahsettiğimiz gibi 25 günlük bir batarya ömrü söz konusu.
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Gündoğumu ve günbatımı saatlerini veren Honor Watch GS Pro, Ay'ın doğumu ve batımıyla birlikte bulunduğu evre bilgisini de paylaşıyor.
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Barometresi ile anlık hava değişimlerini de ölçebilen ürün, bu sayede yağışlardan hemen önce bilgi vererek kullanıcıların bu hava durumuna göre giyinmesine imkan veriyor.
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Saat, dayanıklı bir yapıda. Honor'dan yapılan açıklamaya göre Amerikan Ordusu'nun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810G testlerine tabi tutulan ürün, testleri geçmiş. Elbette bu zorlayıcı testleri biz uygulamadık; bu nedenle bu konuda şirketin açıklamasına kulak veriyoruz.
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70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve zorlu testlerden geçen ürün, 50 metreye kadar da suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor.
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Bluetooth bağlantısı sayesinde telefon görüşmeleri yapılabilmesi için mikrofon ve hoparlör barındıran saat, hoparlör sayesinde 500’e yakın kaydedilmiş şarkıyı çalabiliyor.
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Honor Watch GS Pro, “Uzaktan Deklanşör” özelliği de sunuyor. Bu sayede telefonu uzak bir noktaya konumlandırarak dilediğiniz pozu verebiliyorsunuz.
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Huawei Sağlık uygulaması ile kullanılabilen ürün, hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu çalışıyor. Ancak Android cihazlarla olan entegrasyonun daha iyi olduğunu da söylemek gerekiyor.
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Ürün, sağlık tarafında da asistan gibi çalışıyor. 7/24 kalp ritmini takip edebilen Watch GS Pro, kandaki doygun oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü de sağlıyor. Bunların yanında uyku ve stres takibi özellikleri de var.
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Watch GS Pro, dış ortam modunda 100 saate kadar, GPS açık modunda ise 48 saate kadar kullanım sunuyor. Cihaz, 2 saatte tam şarj olabiliyor.