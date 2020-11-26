Honor Watch GS Pro incelemesi: İşte dikkat çeken özellikleri

Honor Watch GS Pro, tasarım olarak oval bir yapıda dikkat çekiyor. Cihazın en önemli özelliği ise batarya ömrü. Çünkü şirketin iddiasına göre 25 güne kadar uzanan bir batarya ömrü söz konusu. Saati iki haftadır kullanmama karşın henüz şarja ihtiyaç duymamış olmam da bu iddiayı destekliyor.