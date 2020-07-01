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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/ Fotoğaraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 12:06,

Hong Kong'da sular durulmuyor, protestolara on binlerce insan sokakta

Hong Kong'da günlerdir devam eden protesto gösterileri sürüyor. Tartışmalı Ulusal Güvenlik Kanunu'nun dün yürürlüğe girmesinin ardından herkes sokaklara döküldü.

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1 Temmuz, Hong Kong'un İngiliz yönetiminden Çin'e geçişinin 23. yıldönümü.

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Hong Kong sokaklarında başlayan protesto eylemleri günlerdir devam ediyor. 10 binlerce insan sokaklara inmiş durumda.

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Çok sayıda polisin engellemeye çalıştığı gösterilerde polisle eylemciler de sık sık karşı karşıya geliyor ve sert arbedeler yaşanıyor.

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Çin hükümetine Hong Kong üzerinde yeni güçler veren tartışmalı bir güvenlik yasası dün onaylanmıştı.

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Hong Konglular ise bu tartışmalı yasaya itiraz ediyorlar ve Hong Kong'un Çin baskısından kurtulmasını istiyor.

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Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, Batılı ülkeler ve bölgedeki muhalif grupların karşı çıktığı tartışmalı Ulusal Güvenlik Kanunu'nun dün yürürlüğe girmesinin ardından yasa kapsamında ilk gözaltılar yapıldı.

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Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 23. yılında Hong Kong'da çok sayıda insan, protesto gösterileri için sokaklara indi.

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Hong Kong'da tartışmalı güvenlik yasasının dün yürürlüğe girmesinin ardından polis, Causeway Bay'de göstericilere, Ulusal Güvenlik Kanunu'nu ihlal ettikleri uyarısında bulunarak biber gazıyla müdahale etti.

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Polis, bağımsızlık yanlısı bayrak taşımak, izinsiz toplanmak ve polis memurlarının görevlerini yerine getirmesine engel olmak gerekçeleriyle yeni yasa kapsamında 30'dan fazla göstericiyi gözaltına aldı.

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Hong Kong'un Çin'e devredilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılabilecek gösterileri önlemek amacıyla şehrin bazı bölgelerine yaklaşık 4 bin polis konuşlandırıldı.

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'un Çin'e devredilişinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Ulusal Güvenlik Kanunu'nu savundu.

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Lam, söz konusu yasanın, şehirdeki bazı radikal gruplarla mücadelede başarısız girişimlerin ardından getirildiğini belirtti. Yasanın gerekli olduğunu vurgulayan Lam, Hong Kong'un istikrarı için zamanlamasının da doğru olduğu kaydetti.

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Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

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Batılı ülkeler ve bölgedeki muhalifler ise yasayı sakıncalı buluyor ve iptalini istiyor.

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Yasayla ayrılıkçılık, yıkıcılık ve dış güçlerle işbirliği yapmak suç haline getiriliyor ve protestolarla, ifade özgürlüğü, uygulamada engellenmiş oluyor.

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Güvenlik yasası, Hong Kong'ta protestoların giderek artması ve demokrasi yanlısı hareketin büyümesinin ardından kabul edilmişti.

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Çin, yasanın gösterilerle başa çıkabilmek ve istikrarı sağlamak için gerektiğini söylüyor ve eleştirileri içişlerine müdahale olarak görüp, reddediyor.

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Yeni yasayla, ayrımcılık, merkezi hükümete karşı yıkıcı faaliyetler, terör ve yabancı ya da dış güçlerle işbirliği suç haline getiriliyor.

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Hong Kong'ta kurulacak yeni bir büro ulusal güvenlik dosyalarıyla ilgilenecek, aynı zamanda Hong Kong'taki okullarda ulusal güvenlik eğitimini denetleyecek.

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Buna ek olarak, Hong Kong Pekin'in atayacağı bir danışmanla birlikte, yasaları uygulamak için kendi ulusal güvenlik komisyonunu kuracak.

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Hong Kong'un lideri, ulusal güvenlik davalarını yargılayacak yargıçları atama yetkisine sahip olacak . Bu düzenleme, yargı bağımsızlığıyla ilgili korkuları artırıyor.

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Yeni düzenlemeyle birlikte yasaların yorumlanması yetkisi Pekin'de olacak. Yasalar Hong Kong hukukuyla çelişirse, Çin yasaları geçerli olacak.

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Yasanın maddelerinin tam olarak açıklanmadığını söyleyen muhalifler uymaları gereken yeni kuralları bilmediklerini ifade ediyorlar.

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Yasa, kabul edilişinden sonra yetkili kongre tarafından detaylı şekilde formüle edilerek Hong Kong'un temel yasasına eklenecek.

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Bu sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.

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