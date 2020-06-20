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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 15:10,

Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'na adı yazılacak ilk Türk

ABD’deki Hollywood Walk of Fame - Hollywood Şöhret Yolu 2021 yıldızları, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve Ceo’su Rana Ghadban tarafından açıklandı.

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1ŞÖHRETLER KALDIRIMINDA
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ŞÖHRETLER KALDIRIMI'NDA

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu.

2İLK TÜRK
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İLK TÜRK

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, her yıl 10 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan bulvardaki Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu.

3ADI LİSTEDE YER ALIYOR
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ADI LİSTEDE YER ALIYOR

Dr. Özün ismi, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve CEO’su Rana Ghadban tarafından açıklanan listede yer aldı. Sinema, Televizyon, Tiyatro/Canlı Performans, Radyo ve Söz/Müzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılacak isimler binlerce aday arasından seçildi.

4ÜNLÜ OYUNCULAR DA VAR
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ÜNLÜ OYUNCULAR DA VAR

Sinema kategorisinde Şöhretler Yolunda yıldızı yer alacak isimler arasında Josh Brolin, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Giancarlo Giannini, Shia LaBeouf, Jimmy Smits, Naomi Watts, Ali McGraw ve Ryan ONeal yer alıyor.

5TELEVİZYON DALINDA
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TELEVİZYON DALINDA

Televizyon kategorisinde Dr. Mehmet Öz ile birlikte yer alan ünlüler arasında ise Nick Cannon, Courteney Cox, Marla Gibbs, Jenifer Lewis, Laura Linney, Yargıç Greg Mathis, Dr.Mehmet Oz, Sarah Paulson, Peter Roth ve Christian Slater bulunuyor.

6ÜNLÜ YÜRÜYÜŞ YOLU
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ÜNLÜ YÜRÜYÜŞ YOLU

Güney Kaliforniyalı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlan Hollywood Walk of Fame- Hollywood Şöhret Yolu, 1958 yılında Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yoludur. 2000'den fazla ünlünü yıldızın ismi yer alıyor.

7ABDDE DOĞDU
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ABD'DE DOĞDU

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960’da babasının görev yaptığı Cleveland’da doğdu. Harvard Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır.

8ÜNLÜ DOKTOR
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ÜNLÜ DOKTOR

 Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Kendisi gibi doktor olan Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz’ün, Defne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu vardır. Mehmet Öz, halen Columbia Universitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü’nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi’nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir.

9YILIN DOKTORU SEÇİLDİ
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YILIN DOKTORU SEÇİLDİ

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Halthy Living Magazin Dergisi tarafından "Milenyum’un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibidir.

10KİTABIYLA ÖDÜL ALDI
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KİTABIYLA ÖDÜL ALDI

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"’a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-96) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü’nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi’nin "Blake more Research Ödülü"’nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)’nin Yönetim Kurulu’ndadır.

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