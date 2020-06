Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'na adı yazılacak ilk Türk

KİTABIYLA ÖDÜL ALDI "For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"’a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-96) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü’nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi’nin "Blake more Research Ödülü"’nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)’nin Yönetim Kurulu’ndadır.