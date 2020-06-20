Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'na adı yazılacak ilk Türk

ÜNLÜ DOKTOR Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Kendisi gibi doktor olan Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz’ün, Defne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu vardır. Mehmet Öz, halen Columbia Universitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü’nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi’nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir.