MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHollywood Adnan Şen ve Begüm Şen'i konuşuyor
GeriMagazin Hollywood Adnan Şen ve Begüm Şen'i konuşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 11:27,

Hollywood Adnan Şen ve Begüm Şen'i konuşuyor

2017 yılında Amerika-Los Angeles’ta bölgenin sayılı müteahhitleri arasına giren Adnan Şen, Hollywood yıldızlarının haberlerine yer veren ‘popbuzz.com’un manşetinde yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Adnan Şen 2017’de taşındığı Amerika-Los Angeles’ta bölgenin sayılı müteahhitleri arasına girmişti. Beverly Hills’de yaptırdığı 75 milyon dolarlık malikanesi dünyanın en ünlü evlerinin satıldığı ‘Selling Sunset’ adlı programa 3 sezon konu olmuştu. Adnan Şen bu kez de Hollywood yıldızlarının haberlerine yer veren bir sitenin manşetindeydi.

2
Abone Olgoogle-news

Haberde; lüks malikanesini yüksek fiyat istediği ve pazarlık yapmadığı için satamadığı bilgisi yer aldı. Bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi. Birkaç Hollywood yıldızının eve talip olduğu detayı dikkat çekti.

3Eşe özel bölüm
Abone Olgoogle-news

Eşe özel bölüm

Haberde, Adnan Şen’in eşi Begüm Şen’e de yer verildi. Begüm Şen’den ‘Hollywood yıldızı gibi’, ‘mankenlere benziyor’ diye söz edildi.

4
Abone Olgoogle-news

Begüm Şen’in, Los Angeles’taki önemli davet ve partilere katıldığı, aralarında Mel Gibson, Penelope Cruz-Javier Badem çifti, Kate Hudson ve Miley Cyrus olduğu yıldız isimlerle arkadaşlık yaptığı yazıldı.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi