Hollywood Adnan Şen ve Begüm Şen'i konuşuyor

2017 yılında Amerika-Los Angeles’ta bölgenin sayılı müteahhitleri arasına giren Adnan Şen, Hollywood yıldızlarının haberlerine yer veren ‘popbuzz.com’un manşetinde yer aldı.
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Adnan Şen 2017’de taşındığı Amerika-Los Angeles’ta bölgenin sayılı müteahhitleri arasına girmişti. Beverly Hills’de yaptırdığı 75 milyon dolarlık malikanesi dünyanın en ünlü evlerinin satıldığı ‘Selling Sunset’ adlı programa 3 sezon konu olmuştu. Adnan Şen bu kez de Hollywood yıldızlarının haberlerine yer veren bir sitenin manşetindeydi.
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Haberde; lüks malikanesini yüksek fiyat istediği ve pazarlık yapmadığı için satamadığı bilgisi yer aldı. Bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi. Birkaç Hollywood yıldızının eve talip olduğu detayı dikkat çekti.
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Eşe özel bölüm
Haberde, Adnan Şen’in eşi Begüm Şen’e de yer verildi. Begüm Şen’den ‘Hollywood yıldızı gibi’, ‘mankenlere benziyor’ diye söz edildi.
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Begüm Şen’in, Los Angeles’taki önemli davet ve partilere katıldığı, aralarında Mel Gibson, Penelope Cruz-Javier Badem çifti, Kate Hudson ve Miley Cyrus olduğu yıldız isimlerle arkadaşlık yaptığı yazıldı.