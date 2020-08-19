Hollywood Adnan Şen ve Begüm Şen'i konuşuyor

Adnan Şen 2017’de taşındığı Amerika-Los Angeles’ta bölgenin sayılı müteahhitleri arasına girmişti. Beverly Hills’de yaptırdığı 75 milyon dolarlık malikanesi dünyanın en ünlü evlerinin satıldığı ‘Selling Sunset’ adlı programa 3 sezon konu olmuştu. Adnan Şen bu kez de Hollywood yıldızlarının haberlerine yer veren bir sitenin manşetindeydi.