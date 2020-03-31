Hollandalı Maria: Türkiye herkese sahip çıkıyor

“Türkiye’de alınan önlemler, diğer ülkelerden daha iyi. Yaşlılar evde kalsın. Dünyanın birçok yerinde televizyonlarda görüyorum, evde durmuyor insanlar. Bu virüsü evden çıkarak yenemeyiz. Alınan her tedbir bizler için. Hollanda’da torunlarım ve çocuklarım var, görüntülü konuşuyorum, akşamları 5 veya 10 dakika onları görüyorum. Hollanda’da durumlar pek iyi değil, onlar da salgınla mücadele ediyor ama Türkiye gibi olamaz. Burada yaşıyorum ve inşallah Allah ömrümün geri kalan kısmında da burada olmayı nasip eder. Türkiye’nin yardımları çok kuvvetli. Evde kalın Türkiye. Bir Hollanda vatandaşı olarak söylüyorum, Türkiye’de alınan tedbirler çok iyi. Burada insanlara verilen değeri gördükçe gururlanıyorum.”