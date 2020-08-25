Dünyanın en göz önünde kişilerinden: Nazar boncuklu tatil şortu

ÇİFTE YOĞUN ELEŞTİRİ Bu arada Kral Willem Alexander ile Kraliçe Maxima, Mykonos tatilinde gittikleri bir restoranda mekanın sahisi ile sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yan yana fotoğraf çektirdikleri için de eleştirildi. Çiftin koronavirüs salgınına rağmen böyle bir davranış sergilemesi "beceriksizlik" olarak nitelendirildi.