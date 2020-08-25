Dünyanın en göz önünde kişilerinden: Nazar boncuklu tatil şortu
Dünyanın en göz önündeki insanlarından birinin nazar boncuğu desenli tatil şortu sosyal medyada konuşuldu.
Backgrid UK
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ÖNLEMLER GEVŞEDİ, SOLUĞU TATİLDE ALDILAR
Koronavirüs önlemi olarak uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte aylarca evinde kapalı kalan milyonlarca kişi tatile çıktı.
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MYKONOS TATİLİ
Bunlardan biri de dünyanın en çok ilgi gören kraliyet ailesi üyelerinden biri ve eşi. Çift, Yunanistan'ın Mykonos adasında tatil keyfi yaparken de objektiflere takıldı.
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EŞİNE YARDIM ETTİ
Hollanda Kralı Willem Alexander ile eşi Kraliçe Maxima, bir yandan denizin ve güneşin keyfini çıkardılar bir yandan da objektiflere ilginç görüntüler sergilediler.
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DENİZDEN ÇIKMADI
Çıktıkları yat turunda Kral Willem, güvertede kalmayı tercih ederken eşi Maxima ise bol bol denize girdi. 49 yaşındaki üç çocuk annesi Maxima, yattan denize atlayıp uzun uzun yüzdü.
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EŞİNE YARDIM ETTİ
Daha sonra yata dönerken de ona eşi yardım eli uzattı. Eşinin yata çıkmasına destek olan Kral Willem Alexander'ın şortunun deseni ise dikkatlerden kaçmadı.
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NAZAR BONCUKLU TATİL ŞORTU
Kral'ın, üzerinde nazar boncuğu desenleri bulunan şortu sosyal medyada, dünyanın kraliyet ailelerini takip edip paylaşan hesaplarda da uzun uzun konuşuldu.
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ÇİFTE YOĞUN ELEŞTİRİ
Bu arada Kral Willem Alexander ile Kraliçe Maxima, Mykonos tatilinde gittikleri bir restoranda mekanın sahisi ile sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yan yana fotoğraf çektirdikleri için de eleştirildi. Çiftin koronavirüs salgınına rağmen böyle bir davranış sergilemesi "beceriksizlik" olarak nitelendirildi.
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2002'DE EVLENDİLER
Arjantin doğumlu Kraliçe Maxima ile Kral Willem Alexander, 2002 yılında evlendiler. Geçmişte Arjantin'in baskıcı rejiminde bakan olduğu için bütün dünyanın eleştiri oklarına hedef olan Maxima'nın babası ve annesi törene katılamadı. Bir moda ikonu olarak nitelendirilen Maxima ile eşinin üç tane kız çocuğu bulunuyor.