Hizmetçiler'in oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? İşte Hizmetçiler dizisinin oyuncuları ve konusu
Hizmetçiler dizisi 21 Mart Cumartesi günü ekranlara ‘merhaba’ dedi. Kanal D ekranında yayınlanan yeni dizi Hizmetçiler gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin ilk bölümünde oyuncular, karakterler ve konuya dair ayrıntılar ortaya çıktı. Peki, Hizmetçiler dizisinin oyuncuları kimler? İşte İşte Hizmetçiler dizisinin oyuncuları ve konusu
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Tanıtımları günlerdir ekranlarda dönen Hizmetçiler dizisi ekran macerasına başladı. Meksika dizisi “Ellas son La Alegris Del Hogar”dan uyarlanan “Hizmetçiler”de Deniz Baysal, gerçeğin peşine düşerek tüm sırları gün yüzüne çıkaran Ela karakterini canlandırıyor. Algı Eke, bir yandan bebek özlemi çekerken, bir yandan çalıştığı evdeki hanımının bebeğine neredeyse annelik yapan Atiye’yi oynuyor.
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DENİZ BAYSAL - ELA
Ela Sönmez“Benim küçük, kendi halinde sıradan bir hayatım vardı. Zengin bir ailenin yanında hizmetçi olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayat bazen bize seçim yapma şansı vermez. Ben de aradığım cevaplara ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. O cevaplar da beni yeni sorulara, yeni bilinmezlere sürükledi.”
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ALGI EKE - ATİYE
“Çok şükür diyorum her gün. Hiç de gocunmuyorum hizmetçi olduğum için. Ne gocunacağım. Aç değilim açıkta değilim. Bir de kocam var... Dalyan gibi. Tek bir eksiğim var şu kucağımda tutacağım bir bebe… Onu da nasip ederse valla dünyada benden mutlusu olmaz.”
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SELEN DOMAÇ - HACER
“Belkıs Sipahioğluların evine gelene kadar çocuktum aslında. Asıl hizmetçileri annemdi. Sonra annem bir bez tutturdu elime, tozları aldım. Sonra bir kova verdiler yerleri sildim. O kapıdan çocukluğumu dışarıda bırakarak girdim. Önce beslemeleri sonra hizmetçileri oldum”
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ALEYNA SOLAKER - ÇİÇEK
“Bir farkım yok sizden. Ben de pek çoğunuz gibi sevmediğim bir işte çalışıyorum. Siz bir plazada çalışıyorsunuz ben bir evde. Aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birilerinin hizmetçileriyiz. Benim hayatımda bir de aşk var. Anneme göre olmaması gereken, bana uymayan. Davulun bile dengi dengine çalmadığı. Ama gel de kalbime anlat sen bunları”
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YİĞİT KİRAZCI - ARAS
“Ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir şeyden memnun olmadım... Babam annemi terk ettiğinde de memnun değildim. Yeni bir aile kurduğunda da… Sonra o ailenin şirketi batırdığını duyduğumda da… Biraz kronik bir durum oldu memnuniyetsizlik artık benim için. Ama şikâyetçi de değilim aslında. En azından üvey abim Yiğit gibi sorumluluklarımdan kaçmıyorum”
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SEÇKİN ÖZDEMİR - YİĞİT
“Benim bencil, sırf kendini düşünen birisi olduğumu söylerler. Haksız da sayılmazlar aslında. Bugüne kadar canım ne istediyse onu yaptım ve yaşadım. Pek plan program yapmayı bilen biri de değilimdir. Yaşadıklarım bazıları için büyük bir hata gibi gözükse de ben hayat diyorum. Bugün aynı şeyler tekrar başıma gelse hepsini yine yaşardım.”