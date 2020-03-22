Hizmetçiler'in oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? İşte Hizmetçiler dizisinin oyuncuları ve konusu

ALEYNA SOLAKER - ÇİÇEK “Bir farkım yok sizden. Ben de pek çoğunuz gibi sevmediğim bir işte çalışıyorum. Siz bir plazada çalışıyorsunuz ben bir evde. Aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birilerinin hizmetçileriyiz. Benim hayatımda bir de aşk var. Anneme göre olmaması gereken, bana uymayan. Davulun bile dengi dengine çalmadığı. Ama gel de kalbime anlat sen bunları”