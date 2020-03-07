Hizmetçiler dizisi bu akşam başlıyor! Dizide kimler rol alıyor

Gülseren Atahanlı… (Nilay Erdönmez) “Geleneksel bir ailede büyüdüm. Vakti geldiğinde de hem ailem hem kendim için güzel bir evlilik yaptım. Kocam… Yiğit… Hem yakışıklı, hem eğitimli, hem de iyi bir ailenin oğlu. Ona aşık olmamam için hiçbir sebep yoktu. Yiğit’e her kadın aşık olur zaten. Kocam çok iyi bilir kadın ruhunu. Kendine hayran bırakmayı, aşık etmeyi. Başlarda anlamamıştım. O halleri, o jestleri sadece bana yapıyor sanıyordum. Yanılmışım!”