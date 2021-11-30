Meltem Özgenç
Hızlı yayılıyor grip gibi geçiyor
Tüm dünyada endişeye neden olan COVID-19’un Omikron varyantı için ilk gözlemler açıklandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us, Omikron’un hangi yaş ortalamasında hangi belirtiler ile ortaya çıktığını Hürriyet’e anlattı.
TAT VE KOKU KAYBI YOK
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
COVID-19’un orijinal Alfa varyantından sonra bir sürü mutasyon gerçekleşti. Bazıları hâkim mutasyon oldu, bazıları da normal virüsün alt grubu gibi kendini gösterdi. Şu anda dünyada en yaygın varyant hâlâ Delta. Salgın devam ettikçe de virüsün mutasyonları devam edecek.
COVID-19’un orijinal Alfa varyantından sonra bir sürü mutasyon gerçekleşti. Bazıları hâkim mutasyon oldu, bazıları da normal virüsün alt grubu gibi kendini gösterdi. Şu anda dünyada en yaygın varyant hâlâ Delta. Salgın devam ettikçe de virüsün mutasyonları devam edecek.
Omikron ise Güney Afrika’da üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu, çok yüksek düzeyde sosyalleşme olan yerlerde patlama yapmasıyla karşımıza çıktı. Hatta Güney Afrika’nın vaka rakamları salı günü 868 iken, çarşamba 1275, perşembe 2 bin 465 gibi patlayıcı şekilde ortaya çıktı. Buradaki gençlerde aşılama hızı düşük. Ülke genelinde ise aşılanma oranı yüzde 25 civarında.
Diğer mutasyonlarda olduğu gibi, bu mutasyonda da grip gibi daha hafif seyretmesi bekleniyor. Ama bunu konuşmak için henüz erken. İlk bilgilere göre, genç hastalarda, daha çok hafif, orta derecede baş, kas ağrısı, halsizlikle ortaya çıkıyor.
AŞILILAR KOLAY ATLATIYOR
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us:
Güney Afrika’dan gelen veriler sınırlı sayıda. Buna göre aşılılar zaten çok hafif geçiriyorlar, akciğere inse bile yoğun bakıma yatırmıyor. Her mutasyon kötü yönde olmaz. Omikron’u da henüz bilmiyoruz. Güney Afrika’da hızlı yayıldı ama Avrupa’da bilinen Belçikalı birinin Güney Afrika’ya gidip kapması şeklinde açıklandı.
Güney Afrika’dan gelen veriler sınırlı sayıda. Buna göre aşılılar zaten çok hafif geçiriyorlar, akciğere inse bile yoğun bakıma yatırmıyor. Her mutasyon kötü yönde olmaz. Omikron’u da henüz bilmiyoruz. Güney Afrika’da hızlı yayıldı ama Avrupa’da bilinen Belçikalı birinin Güney Afrika’ya gidip kapması şeklinde açıklandı.
ENFEKSİYON GİBİ
İlk bilgilere göre, aşılılarda Omikron grip gibi geçiyor. Yani salgın gibi değil de sanki basit enfeksiyon gibi geçiyor. Nasıl ki Delta’da kronik hastalığı olanlarda akciğere inme daha fazla oluyorsa Omikron da da durum bu.
Şu anda aşılama oranımız yeterli değil. Yüzde 80’ler için full aşılamaya başlasak bile iki ay gerekiyor. Ve önümüzde kış var. Bu nedenle insanları tekrar maske ve mesafe konusunda ikna etmemiz lazım. Kısıtlama herkes için olmaz, ama tam aşılı olmayanlar AVM’lere, restoranlara, hatta iş yerlerine girememeli.