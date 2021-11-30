Hızlı yayılıyor grip gibi geçiyor

Şu anda aşılama oranımız yeterli değil. Yüzde 80’ler için full aşılamaya başlasak bile iki ay gerekiyor. Ve önümüzde kış var. Bu nedenle insanları tekrar maske ve mesafe konusunda ikna etmemiz lazım. Kısıtlama herkes için olmaz, ama tam aşılı olmayanlar AVM’lere, restoranlara, hatta iş yerlerine girememeli.