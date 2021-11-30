MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHızlı yayılıyor grip gibi geçiyor
GeriGündem Hızlı yayılıyor grip gibi geçiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Meltem Özgenç
Haber Giriş: 30 Kasım 2021 - 07:00 | 

Hızlı yayılıyor grip gibi geçiyor

Tüm dünyada endişeye neden olan COVID-19’un Omikron varyantı için ilk gözlemler açıklandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us, Omikron’un hangi yaş ortalamasında hangi belirtiler ile ortaya çıktığını Hürriyet’e anlattı.

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
1
İşte dünyanın yeni korkusu ‘Omikron’dan ilk gözlemler...
2TAT VE KOKU KAYBI YOK

TAT VE KOKU KAYBI YOK

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

COVID-19’un orijinal Alfa varyantından sonra bir sürü mutasyon gerçekleşti. Bazıları hâkim mutasyon oldu, bazıları da normal virüsün alt grubu gibi kendini gösterdi. Şu anda dünyada en yaygın varyant hâlâ Delta. Salgın devam ettikçe de virüsün mutasyonları devam edecek.
3
Omikron ise Güney Afrika’da üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu, çok yüksek düzeyde sosyalleşme olan yerlerde patlama yapmasıyla karşımıza çıktı. Hatta Güney Afrika’nın vaka rakamları salı günü 868 iken, çarşamba 1275, perşembe 2 bin 465 gibi patlayıcı şekilde ortaya çıktı. Buradaki gençlerde aşılama hızı düşük. Ülke genelinde ise aşılanma oranı yüzde 25 civarında.
4AŞININ ETKİNLİĞİ

AŞININ ETKİNLİĞİ

Sadece Güney Afrika değil, Afrika’nın genelinde aşılama hızı düşük. Bu nedenle de Omikron’un daha hızlı yayılmış olabileceği düşünülebilir. Ama Pfizer-BioNTech firması verileri iki hafta inceleyip, aşının etkinliğini ona göre söyleyebileceğini belirtti.
5
Diğer mutasyonlarda olduğu gibi, bu mutasyonda da grip gibi daha hafif seyretmesi bekleniyor. Ama bunu konuşmak için henüz erken. İlk bilgilere göre, genç hastalarda, daha çok hafif, orta derecede baş, kas ağrısı, halsizlikle ortaya çıkıyor.
6
Koku ve tat kaybının olmazken, enfekte olanların çoğunun eksik aşılı ya da aşısız oldukları görülüyor. Bunlar ilk gözlemler, değişebilir. Öte yandan salgın devam ediyor ama virüsün bulaş yolu değişmedi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli.
7AŞILILAR KOLAY ATLATIYOR

AŞILILAR KOLAY ATLATIYOR

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us:

Güney Afrika’dan gelen veriler sınırlı sayıda. Buna göre aşılılar zaten çok hafif geçiriyorlar, akciğere inse bile yoğun bakıma yatırmıyor. Her mutasyon kötü yönde olmaz. Omikron’u da henüz bilmiyoruz. Güney Afrika’da hızlı yayıldı ama Avrupa’da bilinen Belçikalı birinin Güney Afrika’ya gidip kapması şeklinde açıklandı.
8
Aşılanma çok önemli. Ancak aşılama konusunda bilimsel verilerle insanları ikna etmek gerekirken, Sağlık Bakanlığı’nın verileri detaylı değil. Bu nedenle aşının önemini halka anlatamıyoruz. Aşılılar ile aşısızlar arasındaki oranları tam vermek gerekiyor.
9ENFEKSİYON GİBİ

ENFEKSİYON GİBİ

İlk bilgilere göre, aşılılarda Omikron grip gibi geçiyor. Yani salgın gibi değil de sanki basit enfeksiyon gibi geçiyor. Nasıl ki Delta’da kronik hastalığı olanlarda akciğere inme daha fazla oluyorsa Omikron da da durum bu.
10
Şu anda aşılama oranımız yeterli değil. Yüzde 80’ler için full aşılamaya başlasak bile iki ay gerekiyor. Ve önümüzde kış var. Bu nedenle insanları tekrar maske ve mesafe konusunda ikna etmemiz lazım. Kısıtlama herkes için olmaz, ama tam aşılı olmayanlar AVM’lere, restoranlara, hatta iş yerlerine girememeli.
11
Bizim HES kodumuza bakıldığında aşı durumumuz da görülüyor. Risksiz bile yazılsa, aşısızsak içeriye alınmamalıyız. Bu yöntemle yayılımı en az yüzde 50 azaltırız.”
12
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi