Charles Leclerc, genÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen F1 pistlerinin baÅŸarÄ±lÄ± isimlerinden biri. Hatta bu alanda geleceÄŸin en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak gÃ¶steriliyor.