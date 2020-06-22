Ã‡ift, Fransa'nÄ±n Saint Jean Cap Ferrat aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± mavi yolculukta objektiflere takÄ±ldÄ±.22 yaÅŸÄ±ndaki Monakolu Leclerc ile sevgilisi uzun bir sÃ¼re gÃ¼vertede gÃ¼neÅŸlendi. Zaman zaman romantik anlar yaÅŸayan Ã§ift, neÅŸeli bir sohbete daldÄ±.Charles Leclerc ile sevgilisi Charlotte Sine'ye bu mavi yolculuk iÃ§in hiÃ§bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ± davet etmedi, Ã§ift baÅŸ baÅŸa kalmayÄ± tercih etti.Charles Leclerc, genÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen F1 pistlerinin baÅŸarÄ±lÄ± isimlerinden biri. Hatta bu alanda geleceÄŸin en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak gÃ¶steriliyor.Leclerc'in sevgilisi Charlotte Sine ise Monakolu zengin bir iÅŸ adamÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±. Leclerc'in sevgilisi Charlotte Sine ise Monakolu zengin bir iÅŸ adamÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±. Sosyal medyada adÄ±nÄ± duyuran Sine, genÃ§ F1 pilotuyla iliÅŸkisini uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak tutmuÅŸtu.