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Haber GiriÅŸ: 22 Haziran 2020 - 15:35,

HÄ±zlÄ± yarÄ±ÅŸçÄ±nÄ±n sakin tatili

GenÃ§ÂFormula 1 pilotu Charles Leclerc, sevgilisi Charlotte Sine ile birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±.

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Ã‡ift, Fransa'nÄ±n Saint Jean Cap Ferrat aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± mavi yolculukta objektiflere takÄ±ldÄ±.

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22 yaÅŸÄ±ndaki Monakolu Leclerc ile sevgilisi uzun bir sÃ¼re gÃ¼vertede gÃ¼neÅŸlendi. Zaman zaman romantik anlar yaÅŸayan Ã§ift, neÅŸeli bir sohbete daldÄ±.

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Charles Leclerc ile sevgilisi Charlotte Sine'ye bu mavi yolculuk iÃ§in hiÃ§bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ± davet etmedi, Ã§ift baÅŸ baÅŸa kalmayÄ± tercih etti.

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Charles Leclerc, genÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen F1 pistlerinin baÅŸarÄ±lÄ± isimlerinden biri. Hatta bu alanda geleceÄŸin en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak gÃ¶steriliyor.

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Leclerc'in sevgilisi Charlotte Sine ise Monakolu zengin bir iÅŸ adamÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±.

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Leclerc'in sevgilisi Charlotte Sine ise Monakolu zengin bir iÅŸ adamÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±.

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Sosyal medyada adÄ±nÄ± duyuran Sine, genÃ§ F1 pilotuyla iliÅŸkisini uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak tutmuÅŸtu.

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