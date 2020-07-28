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Hürriyet
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Keyif
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 12:44,

Hızlı sürücü tatilde

Ünlü Formula 1 pilotu, eşi ve çocuklarıyla birlikte tatilin keyfini çıkarırken objektiflere takıldı.

Backgrid UK

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1AİLE TATİLİ
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AİLE TATİLİ

Babası gibi Formula 1 pilotu olmayı seçen Fin- Alman sürücü Nico Rosberg, eşi Vivian Sibold ve iki çocuğuyla birlikte İspanya tatiline çıktı.

2GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ
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GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ

35 yaşındaki Rosberg ile kendisiyle aynı yaşta olan eşi önceki gün Formentera plajında objektiflere takıldı. Vivian Sibold, eşi Nico Rosberg'in sırtına uzun uzun güneş kremi sürdü. 

3BİKİNİ DEĞİŞTİRDİ
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BİKİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kendisi de bir havluya sarınıp bikinisini değiştiren Vivian Sibold daha sonra güneşin ve denizin tadını çıkardı.

4ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRDI
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ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRDI

Nico Rosberg, eşi sırtına güneş kremi sürdükten sonra iki çocuğunu alıp denize girdi.

5KÜÇÜK KIZLAR ÇOK EĞLENDİ
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KÜÇÜK KIZLAR ÇOK EĞLENDİ

Uzun süre onlarla ilgilenen Rosberg, kızlarını sırayla havaya atıp tuttu. Küçük kızların kahkahası plajdaki herkesi neşelendirdi.

6ANNE VE BABASI DA YARIŞÇI
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ANNE VE BABASI DA YARIŞÇI

Nico Rosberg'in babası Finlandiyalı Formula 1 pilotu Keke Robserg annesi de yine aynı alanda faaliyet gösteren Alman Sina Rosberg.

7DONDURMA MAĞAZASIYLA ÜNLÜ OLDU
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DONDURMA MAĞAZASIYLA ÜNLÜ OLDU

Rosberg'in eşi Vivian Sibold ise bir iç mimar. Ancak adını Ibiza'da açtığı dondurma mağazası ile duyurdu. Sibold, son dönemde ise bir Instagram ünlüsü olarak da tanınıyor.

8INSTAGRAM YILDIZI
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INSTAGRAM YILDIZI

Nico Rosberg, Vivian Sibold ve çocuklarının yanı sıra çifte tatilde bir grup arkadaşları da eşlik ediyor.

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