Hızlı sürücü tatilde

Babası gibi Formula 1 pilotu olmayı seçen Fin- Alman sürücü Nico Rosberg, eşi Vivian Sibold ve iki çocuğuyla birlikte İspanya tatiline çıktı.35 yaşındaki Rosberg ile kendisiyle aynı yaşta olan eşi önceki gün Formentera plajında objektiflere takıldı. Vivian Sibold, eşi Nico Rosberg'in sırtına uzun uzun güneş kremi sürdü. Kendisi de bir havluya sarınıp bikinisini değiştiren Vivian Sibold daha sonra güneşin ve denizin tadını çıkardı.Nico Rosberg, eşi sırtına güneş kremi sürdükten sonra iki çocuğunu alıp denize girdi. Uzun süre onlarla ilgilenen Rosberg, kızlarını sırayla havaya atıp tuttu. Küçük kızların kahkahası plajdaki herkesi neşelendirdi.Nico Rosberg'in babası Finlandiyalı Formula 1 pilotu Keke Robserg annesi de yine aynı alanda faaliyet gösteren Alman Sina Rosberg.Rosberg'in eşi Vivian Sibold ise bir iç mimar. Ancak adını Ibiza'da açtığı dondurma mağazası ile duyurdu. Sibold, son dönemde ise bir Instagram ünlüsü olarak da tanınıyor.Nico Rosberg, Vivian Sibold ve çocuklarının yanı sıra çifte tatilde bir grup arkadaşları da eşlik ediyor.