Hızır orucu nasıl tutulur? Hızır orucu ne zaman, saat kaçta açılır? İşte detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üsküdarda 5 katlı binadaki patlama anı kameradaÜsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada#Istanbul
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
Skandal Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı Hapse girebilir...Skandal! Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı! Hapse girebilir...#Kurt Zouma
ABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffreyden CNN Türke özel açıklamalarABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den CNN Türk'e özel açıklamalar#James Jeffrey
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
Dünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan varDünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan var!#Astrazeneca
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Skandal araştırma Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeSkandal araştırma! Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifade#İklim Krizi
Oyuncu Wilma Ellesin dolandırıcılık davasında kararOyuncu Wilma Elles'in dolandırıcılık davasında karar#Wilma Elles
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
Canlı yayında her şeyi anlattı: Günlük 500 TL veriyordu, benim arabamın benzini bin TLden fazlaCanlı yayında her şeyi anlattı: Günlük 500 TL veriyordu, benim arabamın benzini bin TL'den fazla!#Mihriban Hurmacı
HABERLERGündem Haberleri

Hızır orucu nasıl tutulur? Hızır orucu ne zaman, saat kaçta açılır? İşte detaylar

#Hızır Orucu#Hızır Orucu 2022#Hızır Orucu Ne Zaman Açılır

Hızır orucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hızır orucunun ne zaman ve saat kaçta açılacağı merak ediliyor. Hızır orucu, Alevi inancına göre her yıl şubat ayında tutulmaktadır. Oruç, Hızır Peygambere adanmaktadır. Peki, Hızır orucu nasıl tutulur? Hızır orucu ne zaman, saat kaçta açılır? İşte detaylar

1/3Hızır orucu nasıl tutulur Hızır orucu ne zaman, saat kaçta açılır İşte detaylar

Hızır orucunun nasıl tutulduğu araştırılıyor. Hızır orucu 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Orucu tutan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Yapılan açıklamaya göre Hızır orucu bugün İstanbul’da saat 18:43’e kadar tutulacak. Ankara’da ise 18:29’da oruç açılacak.

2/3HIZIR ORUCU NE ZAMAN AÇILIR

HIZIR ORUCU NE ZAMAN AÇILIR?

İSTANBUL

GÜN TARİH SAAT

1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:43

2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:44

3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:46

ANKARA

GÜN TARİH SAAT

1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:29

2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31

3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:32

3/3HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl şubat ayında başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.

Genelde her talip, perşembe günü bir lokma alarak bağlı olduğu pirin evine giderek; duasını alır ve cem hizmetine katılır. Özellikle bekâr gençler bu orucu tuttuklarında ve su içmeyip yattıklarında, rüyada suyu kimin elinden içerlerse o kişiyle evleneceklerine inanırlar. Bu yaygın bir inanç olup sadece evlilik değil; herhangi bir konuda beklenti içerisinde olan kişiler tarafından da uygulanır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hızır Orucu#Hızır Orucu 2022#Hızır Orucu Ne Zaman Açılır