Hızır orucu nasıl tutulur? Hızır orucu ne zaman, saat kaçta açılır? İşte detaylar

Hızır orucunun nasıl tutulduğu araştırılıyor. Hızır orucu 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Orucu tutan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Yapılan açıklamaya göre Hızır orucu bugün İstanbul’da saat 18:43’e kadar tutulacak. Ankara’da ise 18:29’da oruç açılacak.
İSTANBUL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:43
2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:44
3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:46
ANKARA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:29
2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31
3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:32
Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl şubat ayında başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.
Genelde her talip, perşembe günü bir lokma alarak bağlı olduğu pirin evine giderek; duasını alır ve cem hizmetine katılır. Özellikle bekâr gençler bu orucu tuttuklarında ve su içmeyip yattıklarında, rüyada suyu kimin elinden içerlerse o kişiyle evleneceklerine inanırlar. Bu yaygın bir inanç olup sadece evlilik değil; herhangi bir konuda beklenti içerisinde olan kişiler tarafından da uygulanır.