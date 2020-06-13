Hızını alamadı, kır evi aldı: 26 yaşında bir haftada ikinci mülk!
Genç sanatçı, milyonlar saydı ve bir hafta içinde iki tane ev satın aldı.
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MASAL DİYARI GİBİ
Henüz çocukken yıldız olan ve kariyerini aynı başarıyla sürdüren Ariana Grande bir hafta içinde ikinci evini satın aldı.
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BİR HAFTADA İKİNCİ EV
Önce 13.7 milyon dolar ödeyerek, ünlülerin gözde bölgesi Hollywood Hills'te bir lüks ev satın alan 26 yaşındaki Grande'nin ondan birkaç gün sonra da bu kez California, Montecito'da kır evi aldığı ortaya çıktı. Özetle genç sanatçı, bir hafta içinde iki tane mülk sahibi oldu.
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6.7 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Grammy ödüllü Ariana Grande'nin Porter House adlı bu tarihi ev için 6.7 milyon dolar ödediği belirtildi.
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BİR BAŞKA ÜNLÜDEN SATIN ALDI
İngiliz Tudor tarzı inşa edilen evi de bir başka ünlüden satın aldı Grande.
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ÜNLÜ ÇİFT YAŞIYORDU
Evi satan kişi ekranın ünlü yüzlerinden biri olan ve yaptığı sohbet programlarıyla tanınan Ellen De Generes ile oyuncu eşi Portia de Rossi.
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ORİJİNALİ İNGİLTERE'DE İNŞA EDİLDİ
Gelelim Ariana Grande'nin evinin ilginç yanına. Bu mülkün orijinali 1700'lü yıllarda iki ayrı bölüm halinde İngiltere'de inşa edildi.
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GEMİYLE GETİRİLDİ
Daha sonra bir gemiyle Califorina'ya getirildi. Daha sonra da büyük bir özenle yeniden ama bu kez tek parça halinde inşa edildi.
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İKİ ODA İKİ BANYO
Çok geniş bir bahçesi bulunan mülkün iki tane yatak odası ve iki tane de banyosu var.
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VİNTAJ MOBİLYALAR
Yıllar içinde renove edilen mülkün içindeki vintaj mobilyalar da dikkat çekici.
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GÖSTERİŞLİ KÜTÜPHANE
Grande'nin ünlü çiftten satın aldığı bu mülkün çok geniş yaşam alanları da bulunuyor. Sekizgen şekilde inşa edilmiş bir kütüphane de evin dikkat çeken özelliklerinden biri.
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GENİŞ BAHÇE
Ariana Grande'nin ünlü TV'ci ve eşinden satın aldığı bu ev ilk bakışta masallardan fırlamış gibi görünüyor.
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ÜNLÜ ÇİFT OCAK AYINDA SATIN ALMIŞTI
Genç sanatçının yeni mülküyle ilgili bir başka çarpıcı nokta ise Ellen De Generes ile Portia de Rossi'nin bu evi henüz geçtiğimiz ocak ayında satın almış olması. Ünlü çift, bu evi 3.6 milyon dolara almıştı. Bu satıştan da üç milyon dolara yakın bir kar elde etti.
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ÇOK SAYIDA OLANAK
Grammy ödüllü şarkıcı, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden Hollywoods Hills'te içinde özel spa dahil birçok olanağı bulunan bir lüks ev satın aldı.
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GÖZDE BÖLGEDE YER ALIYOR
26 yaşındaki Grande'nin yeni evi birçok ünlünün de yaşadığı Bird Streets'te yer alıyor.
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YEDİ BANYO
Genç yıldızın evinde dört yatak odası, yedi tane banyo ve bir de ofis alanı bulunuyor.
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YÜKSEK TAVANLAR, GENİŞ PENCERELER
Parke döşeli taban ve yüksek tavanlar da Ariana Grande'nin yeni emlak yatırımında bulunan özellikler arasında.
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HER ODADA BİR BALKON
Neredeyse her odada bulunan balkonlar, spor salonu Grande'nin yeni evinde yer alıyor.
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100 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR
Ariana Grande bu lüks ev için 13,7 milyon dolar ödedi. Forbes'e göre çocukluğundan bu yana gösteri dünyasında bulunan Grande'nin 100 milyon dolar serveti bulunuyor.
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İKİ BUÇUK AYDIR SOSYAL İZOLASYONDA
Grande, iki buçuk aydır koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunuyor. Ama genç yıldız bu sırada da boş durmadı.Lady Gaga ile birlikte Rain On Me adlı şarkıda işbirliği yaptı.
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YENİ SEVGİLİSİYLE
Ariana Grande, sosyal izolasyon sırasında da yeni sevgilisi Dalton Gomez ile vakit geçirdi.
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ÇOCUK YILDIZDI
26 Haziran 1993'te dünyaya gelen Ariana Grande, kariyerine 2008 yılında Broadway müzikalinde başladı. TV'de yayınlanan Victorious adlı sitcom'da rol aldı.
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HIZLI ADIMLARLA YÜKSELDİ
Ondan sonra da müzik dünyasında hızlı adımlarla yükselmeye başladı. İlk albümü Yours Truly'yi 2013 yılında piyasaya çıkardı.
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GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇI
Ondan sonra da ardı ardına çok dinlenen ve satan albümlere imza attı. Ariana Grande, çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini başarılı bir genç sanatçı olarak sürdürüyor.