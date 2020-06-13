Hızını alamadı, kır evi aldı: 26 yaşında bir haftada ikinci mülk!

ÜNLÜ ÇİFT OCAK AYINDA SATIN ALMIŞTI Genç sanatçının yeni mülküyle ilgili bir başka çarpıcı nokta ise Ellen De Generes ile Portia de Rossi'nin bu evi henüz geçtiğimiz ocak ayında satın almış olması. Ünlü çift, bu evi 3.6 milyon dolara almıştı. Bu satıştan da üç milyon dolara yakın bir kar elde etti.