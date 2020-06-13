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Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 11:00,

Hızını alamadı, kır evi aldı: 26 yaşında bir haftada ikinci mülk!

Genç sanatçı, milyonlar saydı ve bir hafta içinde iki tane ev satın aldı.

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1MASAL DİYARI GİBİ
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MASAL DİYARI GİBİ

Henüz çocukken yıldız olan ve kariyerini aynı başarıyla sürdüren Ariana Grande bir hafta içinde ikinci evini satın aldı.

2BİR HAFTADA İKİNCİ EV
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BİR HAFTADA İKİNCİ EV

Önce 13.7 milyon dolar ödeyerek, ünlülerin gözde bölgesi Hollywood Hills'te bir lüks ev satın alan 26 yaşındaki Grande'nin ondan birkaç gün sonra da bu kez California, Montecito'da kır evi aldığı ortaya çıktı. Özetle genç sanatçı, bir hafta içinde iki tane mülk sahibi oldu.

36.7 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
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6.7 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Grammy ödüllü Ariana Grande'nin Porter House adlı bu tarihi ev için 6.7 milyon dolar ödediği belirtildi.

4BİR BAŞKA ÜNLÜDEN SATIN ALDI
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BİR BAŞKA ÜNLÜDEN SATIN ALDI

İngiliz Tudor tarzı inşa edilen evi de bir başka ünlüden satın aldı Grande.

5ÜNLÜ ÇİFT YAŞIYORDU
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ÜNLÜ ÇİFT YAŞIYORDU

Evi satan kişi ekranın ünlü yüzlerinden biri olan ve yaptığı sohbet programlarıyla tanınan Ellen De Generes ile oyuncu eşi Portia de Rossi. 

6ORİJİNALİ İNGİLTEREDE İNŞA EDİLDİ
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ORİJİNALİ İNGİLTERE'DE İNŞA EDİLDİ

Gelelim Ariana Grande'nin evinin ilginç yanına. Bu mülkün orijinali 1700'lü yıllarda iki ayrı bölüm halinde İngiltere'de inşa edildi.

7GEMİYLE GETİRİLDİ
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GEMİYLE GETİRİLDİ

Daha sonra bir gemiyle Califorina'ya getirildi. Daha sonra da büyük bir özenle yeniden ama bu kez tek parça halinde inşa edildi.

8İKİ ODA İKİ BANYO
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İKİ ODA İKİ BANYO

Çok geniş bir bahçesi bulunan mülkün iki tane yatak odası ve iki tane de banyosu var.

9VİNTAJ MOBİLYALAR
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VİNTAJ MOBİLYALAR

Yıllar içinde renove edilen mülkün içindeki vintaj mobilyalar da dikkat çekici.

10GÖSTERİŞLİ KÜTÜPHANE
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GÖSTERİŞLİ KÜTÜPHANE

Grande'nin ünlü çiftten satın aldığı bu mülkün çok geniş yaşam alanları da bulunuyor. Sekizgen şekilde inşa edilmiş bir kütüphane de evin dikkat çeken özelliklerinden biri.

11GENİŞ BAHÇE
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GENİŞ BAHÇE

Ariana Grande'nin ünlü TV'ci ve eşinden satın aldığı bu ev ilk bakışta masallardan fırlamış gibi görünüyor.

12ÜNLÜ ÇİFT OCAK AYINDA SATIN ALMIŞTI
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ÜNLÜ ÇİFT OCAK AYINDA SATIN ALMIŞTI

Genç sanatçının yeni mülküyle ilgili bir başka çarpıcı nokta ise Ellen De Generes ile Portia de Rossi'nin bu evi henüz geçtiğimiz ocak ayında satın almış olması. Ünlü çift, bu evi 3.6 milyon dolara almıştı. Bu satıştan da üç milyon dolara yakın bir kar elde etti.

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14ÇOK SAYIDA OLANAK
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ÇOK SAYIDA OLANAK

Grammy ödüllü şarkıcı, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden Hollywoods Hills'te içinde özel spa dahil birçok olanağı bulunan bir lüks ev satın aldı. 

15GÖZDE BÖLGEDE YER ALIYOR
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GÖZDE BÖLGEDE YER ALIYOR

26 yaşındaki Grande'nin yeni evi birçok ünlünün de yaşadığı Bird Streets'te yer alıyor.

16YEDİ BANYO
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YEDİ BANYO

Genç yıldızın evinde dört yatak odası, yedi tane banyo ve bir de ofis alanı bulunuyor.

17YÜKSEK TAVANLAR, GENİŞ PENCERELER
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YÜKSEK TAVANLAR, GENİŞ PENCERELER

Parke döşeli taban ve yüksek tavanlar da Ariana Grande'nin yeni emlak yatırımında bulunan özellikler arasında.

18HER ODADA BİR BALKON
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HER ODADA BİR BALKON

Neredeyse her odada bulunan balkonlar, spor salonu Grande'nin yeni evinde yer alıyor.

19100 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR
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100 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Ariana Grande bu lüks ev için 13,7 milyon dolar ödedi. Forbes'e göre çocukluğundan bu yana gösteri dünyasında bulunan Grande'nin 100 milyon dolar serveti bulunuyor.

20İKİ BUÇUK AYDIR SOSYAL İZOLASYONDA
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İKİ BUÇUK AYDIR SOSYAL İZOLASYONDA

Grande, iki buçuk aydır koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunuyor. Ama genç yıldız bu sırada da boş durmadı.Lady Gaga ile birlikte Rain On Me adlı şarkıda işbirliği yaptı.

21YENİ SEVGİLİSİYLE
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YENİ SEVGİLİSİYLE

Ariana Grande, sosyal izolasyon sırasında da yeni sevgilisi Dalton Gomez ile vakit geçirdi.

22ÇOCUK YILDIZDI
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ÇOCUK YILDIZDI

26 Haziran 1993'te dünyaya gelen Ariana Grande, kariyerine 2008 yılında Broadway müzikalinde başladı. TV'de yayınlanan Victorious adlı sitcom'da rol aldı.

23HIZLI ADIMLARLA YÜKSELDİ
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HIZLI ADIMLARLA YÜKSELDİ

Ondan sonra da müzik dünyasında hızlı adımlarla yükselmeye başladı. İlk albümü Yours Truly'yi 2013 yılında piyasaya çıkardı.

24GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇI
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GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇI

Ondan sonra da ardı ardına çok dinlenen ve satan albümlere imza attı. Ariana Grande, çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini başarılı bir genç sanatçı olarak sürdürüyor.

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