'Hız yapmayı seviyorum' diyen Kubilay Aka trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın kaza yaptığı haberi gündeme son dakika olarak bomba gibi düştü. Kubilay Aka, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" dediği röportajının çıktığı gün trafik kazası geçirdi. Yağışın etkisiyle Çanakkale yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Kubilay Aka aracı, şarampole yuvarlandı. Kubilay Aka, şans eseri araçtan yara almadan kurtuldu.
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Günaydın'dan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Ünlü dizi oyuncusu Kubilay Aka, aracıyla seyir halindeyken yağışın da etkisiyle Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
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Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Aka'nın sakin tavırları dikkat çekti.
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Yakışıklı oyuncunun kazadan iki gün önce Youtube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldığı, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" açıklamasının gazetelerde yayınlandığı ortaya çıktı.
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Genç oyuncu programda "Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım" dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.