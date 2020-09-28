HİV testi ne zaman yaptırılır? İşte HİV test süreleri hakkında bilgi!
AIDS'e yol açan HIV virüsü, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden oluyor. Virüs, HIV taşıyıcısının kanı, spermi, vajinal akıntıları veya diğer vücut sıvılarının başka birine teması yoluyla bulaşıyor. HIV, cinsel ilişki, organ nakilleri, doğrudan kan teması ve anneden bebeğine olmak üzere dört yolla bulaşıyor. Peki, HİV testi ne zaman yaptırılır?
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HIV enfeksiyonu dünya genelinde toplumun tüm kesimlerini etkileyebilmesi, sağlıklı yaşam süresini kısaltabilmesi ve kişiden kişiye bulaşarak yayılabilmesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı tehditi olmaya devam ediyor. Türkiye'de 10 bin fazla dünyada ise 35 milyondan fazla insan HIV enfeksiyonunun etkisinde. Bireylerin HİV statüsünü öğrenmesi için düzenli aralıklarla HİV testi yaptırması öneriliyor. HİV enfeksiyonun ortaya çıktığı günden bu yana test konusunda da ciddi mesafe alındı. İşte, HİV test süreleri hakkında bilgi...
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Doç. Dr. Çakır Güney "Tek gecelik şüpheli ilişki yaşayanlar AIDS olabileceklerine dair korku duyuyorlar ancak virüs hemen tespit edilemiyor. O yüzden testi doğru zamanda yaptırmak önemli." diyor. İsim vermeden de test yaptırılabildiğini söyleyen Doç. Dr. Çakır Güney, “Test yaptırırken kendi isminizi söylemek zorunda değilsiniz. Hiç bir özel hastane ya da laboratuvarın nüfus cüzdanınızı ya da fotokopisini isteme hakkı yok. Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda genelgesi bulunuyor” diye konuştu.
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ŞÜPHELİ İLİŞKİ SONRASI NE ZAMAN TEST YAPTIRILIR?
Kuşkulu bir cinsel ilişkiden hemen sonra test yaptırmanın uygun olmayacağına işaret eden Güney, şu bilgileri verdi, “Virüsün ortalama 2-12 hafta kuluçka dönemi olduğu için testin doğru zamanda yaptırılması gerekiyor. HIV teşhisi için kullanılan testler, hastanın kanında, HIV RNA’sı ve HIV’in p24 antijeni ile bu virüse karşı vücudun savunma sistemleri tarafından geliştirilen özel antikoru saptamak amacıyla yapılır. Bu testler virüs vücuda girer girmez pozitifleşmez. HIV RNA’sı, p24 antijeni veya antikorların testlerle saptanabilir düzeye ulaşması, her kişide farklı zamanlarda gerçekleşir. Testler arasında farklılık olmasına karşılık bu süre genellikle 2-12 hafta arasındadır. Bu nedenle, kuşkulu bir ilişkiden hemen sonra test yapılması uygun değildir.”