HİV testi ne zaman yaptırılır? İşte HİV test süreleri hakkında bilgi!

ŞÜPHELİ İLİŞKİ SONRASI NE ZAMAN TEST YAPTIRILIR? Kuşkulu bir cinsel ilişkiden hemen sonra test yaptırmanın uygun olmayacağına işaret eden Güney, şu bilgileri verdi, “Virüsün ortalama 2-12 hafta kuluçka dönemi olduğu için testin doğru zamanda yaptırılması gerekiyor. HIV teşhisi için kullanılan testler, hastanın kanında, HIV RNA’sı ve HIV’in p24 antijeni ile bu virüse karşı vücudun savunma sistemleri tarafından geliştirilen özel antikoru saptamak amacıyla yapılır. Bu testler virüs vücuda girer girmez pozitifleşmez. HIV RNA’sı, p24 antijeni veya antikorların testlerle saptanabilir düzeye ulaşması, her kişide farklı zamanlarda gerçekleşir. Testler arasında farklılık olmasına karşılık bu süre genellikle 2-12 hafta arasındadır. Bu nedenle, kuşkulu bir ilişkiden hemen sonra test yapılması uygun değildir.”