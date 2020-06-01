Hırvat güzellik kraliçesi Nina Moric yasaklar biter bitmez soluğu alışverişte aldı

İLK İŞ ALIŞVERİŞ Bunlardan biri de kariyerini İtalya'da sürdüren Hırvat model Nina Moric oldu. Ülkesinin eski güzellik kraliçelerinden biri de olan Nina Moric önceki gün bir arkadaşıyla birlikte gittiği kafe ve parfümeri mağazasında objektiflere takıldı.