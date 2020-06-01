Hırvat güzellik kraliçesi Nina Moric yasaklar biter bitmez soluğu alışverişte aldı

Yasaklar kalkar kalkmaz, soluğu arkadaşıyla birlikte alışverişte aldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KAHVE MOLASI
Koronavirüs salgınının, etkisini yoğun biçimde gösterdiği İtalya'da da hayat yeni normal seyrinde akmaya başladı. Aylardır evlerinde kapalı kalan çok sayıda kişi de yasakların hafiflemesiyle birlikte en çok özledikleri eski alışkanlıklarına döndü.
BACKGRID UK
2
Abone Ol
İLK İŞ ALIŞVERİŞ
Bunlardan biri de kariyerini İtalya'da sürdüren Hırvat model Nina Moric oldu. Ülkesinin eski güzellik kraliçelerinden biri de olan Nina Moric önceki gün bir arkadaşıyla birlikte gittiği kafe ve parfümeri mağazasında objektiflere takıldı.
3
Abone Ol
BEYAZLAR İÇİNDE
Beyaz bir şort ve aynı renkte bir bluz giyen Moric, bir yandan arkadaşıyla birlikte Milano'daki bir kafeye gitti. Neşeli olduğu dikkat çeken Nina Moric, bir ara fotoğrafını çeken paparazzilere poz da verdi.
4
Abone Ol
PARFÜM BAKTI
Moric ve arkadaşı bir yandan kahvelerini içip sohbet ettikten sonra kafeden çıkıp bir parfümeri mağazasına gitti. Burada parfüm deneyen Moric, arkadaşının da fikrini aldı.
5
Abone Ol
KARANTİNADA KİLO VERDİ
Moric'in karantina sürecinde kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı.
6
Abone Ol
HIRVATİSTAN GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ
1996 yılında Hırvatistan Güzeli seçilen Nina Moric, daha sonra kariyerini İtalya'da sürdürmeye başladı. Hem model hem sunucu olan Moric, boşanmayla biten iki evlilik yaptı.
7
Abone Ol
İKİ EVLİLİK YAPTI
Massimilliano Dossi ile 2013 yılında evlendi yine aynı yıl boşandı. Moric ilk evliliğini ise 2001 yılında Fabrizio Corona ile yapmıştı.