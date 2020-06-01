MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHırvat güzellik kraliçesi Nina Moric yasaklar biter bitmez soluğu alışverişte aldı
GeriMagazin Hırvat güzellik kraliçesi Nina Moric yasaklar biter bitmez soluğu alışverişte aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 09:23,

Hırvat güzellik kraliçesi Nina Moric yasaklar biter bitmez soluğu alışverişte aldı

Yasaklar kalkar kalkmaz, soluğu arkadaşıyla birlikte alışverişte aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KAHVE MOLASI
Abone Olgoogle-news

KAHVE MOLASI

Koronavirüs salgınının, etkisini yoğun biçimde gösterdiği İtalya'da da hayat yeni normal seyrinde akmaya başladı. Aylardır evlerinde kapalı kalan çok sayıda kişi de yasakların hafiflemesiyle birlikte en çok özledikleri eski alışkanlıklarına döndü.

BACKGRID UK

2İLK İŞ ALIŞVERİŞ
Abone Olgoogle-news

İLK İŞ ALIŞVERİŞ

Bunlardan biri de kariyerini İtalya'da sürdüren Hırvat model Nina Moric oldu. Ülkesinin eski güzellik kraliçelerinden biri de olan Nina Moric önceki gün bir arkadaşıyla birlikte gittiği kafe ve parfümeri mağazasında objektiflere takıldı.

3BEYAZLAR İÇİNDE
Abone Olgoogle-news

BEYAZLAR İÇİNDE

Beyaz bir şort ve aynı renkte bir bluz giyen Moric, bir yandan arkadaşıyla birlikte Milano'daki bir kafeye gitti. Neşeli olduğu dikkat çeken Nina Moric, bir ara fotoğrafını çeken paparazzilere poz da verdi.

4PARFÜM BAKTI
Abone Olgoogle-news

PARFÜM BAKTI

Moric ve arkadaşı bir yandan kahvelerini içip sohbet ettikten sonra kafeden çıkıp bir parfümeri mağazasına gitti. Burada parfüm deneyen Moric, arkadaşının da fikrini aldı. 

5KARANTİNADA KİLO VERDİ
Abone Olgoogle-news

KARANTİNADA KİLO VERDİ

Moric'in karantina sürecinde kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı.

6HIRVATİSTAN GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

HIRVATİSTAN GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ

1996 yılında Hırvatistan Güzeli seçilen Nina Moric, daha sonra kariyerini İtalya'da sürdürmeye başladı. Hem model hem sunucu olan Moric, boşanmayla biten iki evlilik yaptı.

7İKİ EVLİLİK YAPTI
Abone Olgoogle-news

İKİ EVLİLİK YAPTI

Massimilliano Dossi ile 2013 yılında evlendi yine aynı yıl boşandı. Moric ilk evliliğini ise 2001 yılında Fabrizio Corona ile yapmıştı.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi