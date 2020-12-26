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DHA
Haber Giriş: 26 Aralık 2020 - 10:31 | 

Hırsız ev sahibini uyandırınca...

İstanbul Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren gerçekleşen ev hırsızlığı, otodan hırsızlık suçları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızlıkları aynı kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Polis operasyonunda olayları gerçekleştiren Sezgin Y. (28), Mehmet S. (47), İsmail K. (20), ve Selahattin U. (24) adlı şüphelileri gözaltına aldı.

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