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GeriAyşegül DOMANİÇ YELÇE Hiperbarik Oksijen Tedavisi
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Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
Haber Giriş: 28 Şubat 2020 - 07:00, /

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Hiperbarik oksijen tedavisi ilk kez 1600’lü yıllarda yüksek basınç tedavisi olarak uygulanmaya başlanan, ardından oksijenin keşfi ile “yüksek basınç altında oksijen uygulaması” olarak tanımlanan bir tedavi yöntemi.

Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
yelcester@gmail.com
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Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
yelcester@gmail.com
Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
yelcester@gmail.com
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