hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Reuters, AA, AP
Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 11:08 |
Hintli aktör Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Hindistan'da ünlü oyunca Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Oyuncunun ölmeden önce çektiği video ülkedeki sağlık sisteminin durumunu yeniden tartışmaya açtı. Öte yandan halk Kovid-19'a karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı.
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Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.
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35 yaşındaki Hintli aktör ve vlogger Rahul Vohra virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vohra hastane yatağından çekilen son videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti.
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Oksijen maskesi ile çektiği videoda Vohra, 'Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir' ifadelerine yer vermişti.
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Ünlü oyuncunun açıklamaları sonrası ülkedeki sağlık sisteminin durumu bir kez daha tartışmaya açıldı.
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Öte yandan Hindistan'da halk 'Kovid-19'a iyi geliyor' iddiasıyla vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı.
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Son dönemde kırdığı vaka rekorları ve ölü sayısı ile gündemden düşmeyen Hindistan'dan oldukça ilginç bir haber geldi.
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Pandemi nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da halk çareyi vücutlarına inek dışkısı sürmekte buldu.
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, bunun nedeni ise son dönemde hızla yayılan 'inek dışkısı KOvid-19'a iyi geliyor' iddiası.
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Son dönemde bir hayli popüler hale gelen bu inanış üzerine uzmanlar bunun herhangi bir bilimsel temele dayanmadığının altını çizip uyarıda bulunuyor.
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Uzmanlara göre, bu uygulama Kovid-19'a karşı etkili olmadığı gibi diğer hastalıkları yayma konusundan da büyük bir riske neden oluyor.
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KOVİD-19 SİYAH MANTAR ENFEKSİYONUNU TETİKLEDİ
Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölümcül siyah mantar enfeksiyonlarının yeniden canlandığı açıklandı.
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Ahmedabad kentinde vakaların Kovid-19 salgını öncesine kıyasla 4 ila 5 kat arttığı belirtiliyor.
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Uzmanlar son dönemde hızla yayılan siyah mantara yakalanan hastaların hayatta kalma oranının sadece yüzde 50 olduğunun altını çiziyor.
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'KAYGI VEREN MUTASYON' KATEGORİSİNE ALINDI
Hindistan mutasyonu, 'kaygı veren mutasyon' kategorisine yükseltildi
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Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan’da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun, “dünyayı kaygılandıran mutasyon” olarak niteledi.
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Örgüt, B.1.617 olarak listelenen mutasyonun diğer mutasyonlara göre daha hızlı bulaştığını açıkladı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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DSÖ’nün verilerine göre, Hindistan mutasyonu şu ana kadar 30 ülkede tespit edildi.
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Daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da benzer kategoriye alınmıştı
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Bir mutasyonun, “kaygı” seviyesine çıkarılması için bazı kriterleri doğrulaması gerekiyor. Bunların arasında kolay bulaş, daha ağır hastalık ve antikora karşı direnç gibi özellikler yer alıyor.
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Hindistan mutasyonunun, ülkede şu an yaşanan vaka ve ölüm artışlarının sebebi olup olmadığı üzerine araştırmalar yürütülüyor.
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Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde, Pazartesi günü 366,161 yeni vaka ve 3 bin 754 ölüm açıklandı.