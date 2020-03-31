Hindistan'da salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü

"İnsanlar sokağa çıkma yasağının sonuçlarının getirdiği dramla beraber çok büyük risklerin olduğunu unutuyorlar. Milyonlarca insanın ölmesi gibi bir risk" diyor Takshashila Enstitüsü'nden Nitin Pai ve ekliyor: "O zaman da bu kötü durumdan en fazla etkilenecek olanlar, yine yoksullar."