Hindistan'da radikal çağrı: Yetkililer cinayet suçundan yargılansın

Hindistan'da koronavirüsün ikinci dalgası hastanelerin ve krematoryumların dolmasına yol açtı. Oksijen ve bazı ilaçlar karaborsaya düştü. 'Önümüzdeki iki hafta cehennem gibi olarak' diyen uzmanlar gelecek günlerin de pek parlak olmadığı görüşünde. Ülkede bir grup yargıç, yetkilileri cinayet suçlaması ile yüzleşmeye çağırdı.
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Yeni bir varyantın da etkisiyle Hindistan'daki vaka ve ölüm sayıları rekor kırmaya devam ediyor. Ülkede virüse bağlı ölü sayısı 200 bini geçti. Fakat test yaptırmak istemeyenler ve isteyip de test bulamayanların fazlalığı nedeniyle, gerçek vaka ve ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Kırsal bölgelerdeki pek çok ölüm kayıtlara bile geçmiyor.
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Başkent Delhi'deki doktorlar insanların hastane önlerinde sıra beklerken, sokakta öldüğünü söylüyor. Ülkedeki yoğun bakımlarda sürekli bir yatak kıtlığı var. Çok sayıda aile, yakınlarına yatak bulabilmek için kilometrelerce yol gidiyor. 20 milyon nüfuslu Delhi'de hastaneler yeni hasta kabul edemiyor.
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TREN VAGONLARI HASTANEYE ÇEVRİLDİ
Hindistan'da hastane yataklarında yer kalmaması nedeniyle tren vagonları da hastane yatağına çevriliyor. Mart 2020'den bu yana 4 bin Hindistan Demiryolları vagonu bu amaçla modifiye edildi. Her bir vagon 16 Kovid-19 hastasına ev sahipliği yapıyor. Salgının ilk dalgasının ardından bu vagonlara ihtiyaç kalmamıştı. Fakat şimdi tekrar kullanıma alınan vagonlar 64 bin kişiye geçici yatak imkanı sağlıyor.
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Pandemi ile mücadele kapsamında spor salonları, stadyumlar ve manastırlar da sahra hastanelerine dönüştürüldü. Bazı sahra hastanelerinde kartonlardan yapılan yataklar kullanılıyor.
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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar 'Durum şu an çok kritik. Pandemi daha önce görmediğimiz bir seviyeye ulaştı. Önümüzdeki iki hafta cehennem gibi olacak' sözleri ile ülkedeki krizin boyutlarını gözler önüne serdi.
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Ülkede bir grup yargıç, yetkilileri cinayet suçlaması ile yüzleşmeye çağırdı. Chennai'deki yargıçlar, yetkililerin sosyal mesafe kuralını uygulamadıkları için cinayetle suçlanması gerektiğinin altını çizdi.
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OKSİJEN KARABORSAYA DÜŞTÜ
Sağlık malzemelerinin de azaldığı Hindistan'da pek çok sağlık ekipmanı karaborsaya düşmüş durumda. Bu malzemelerin başında da oksijen tüpü geliyor. Normalde 6 bin rupi fiyata sahip olan oksijen tüpünün karaborsaya düştüğü ve 50 bin rupiden alıcı bulduğu da gelen haberler arasında.
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Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da tedavi göremeyen hastaların intihar ettiği de gelen bilgiler arasında. Ülke basınında yer alan haberlere göre, tedavi göremeyen hastalar acılarına son verebilmek için balkonlardan atlayarak hayatlarına son vermeyi deniyor.
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Hindistan'ın başkenti Delhi'de artan Covid-19 ölümleri nedeniyle, ölülerin yakıldığı krematoryumların kapasitesi doldu. Yakınlarını kaybedenler açık alanlarda derme çatma odun yığınlarını bir araya getirerek cesetleri yakmaya çalışıyor.
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Ülkede pek çok Kovid-19 hastasının oksijen kıtlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası radikal bir karar alınmış, bu ekipmanları satan veya hastanelere ulaşmasını geciktirenler için ölüm cezasının verilebileceği açıklanmıştı. Ülkedeki kriz uluslararası toplumun da dikkatini çekti. İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere pek çok ülke, Hindistan'a malzeme gönderme sözü verdi.