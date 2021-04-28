Hindistan'da radikal çağrı: Yetkililer cinayet suçundan yargılansın

Yeni bir varyantın da etkisiyle Hindistan'daki vaka ve ölüm sayıları rekor kırmaya devam ediyor. Ülkede virüse bağlı ölü sayısı 200 bini geçti. Fakat test yaptırmak istemeyenler ve isteyip de test bulamayanların fazlalığı nedeniyle, gerçek vaka ve ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Kırsal bölgelerdeki pek çok ölüm kayıtlara bile geçmiyor.