Hindistan'da Kovid krizi derinleşiyor: Yakılmak için bekleyen cesetler dünyayı dehşete düşürdü!

Koronavirüs pandemisinin yeni merkezi ilan edilen Hindistan'dan şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Kovid-19 krizi nedeniyle ambulans bulunamaması sonucu bir anne ölen oğlunu kendi imkanları ile hastaneden teslim aldı. Ülkede oksijen tüplerinin karaborsaya düştüğü, hastaların pencerelerden atlayarak intihar ettiği de gelen bilgiler arasında. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin yakılmak için sıra sıra dizildiği anlar ise adeta dünyanın kanını dondurdu.
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Hindistan'dan gelen korkunç haberlere ve görüntülere bir yeni eklendi. Devlet bakanı yardımcısı da olan bir vekilin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım adeta kan dondurdu.
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T. Mano Thangaraj'ın sosyal medyadan paylaştığı videoda Kovid-19 yüzünden hayatını kaybeden ve yakılmak için bekleyen cesetlerden oluşan tarifsiz uzunluktaki sıra görülüyor.
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Üzeri çiçeklerle süslenmiş cesetler yerlere serili vaziyette yakılmak için sıralarını beklerken hayatını kaybeden kişilerin de çevrede üzüntü içinde beklediği görülüyor.
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Ülkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cesetlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan'dan gelen haberler arasında.
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Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle krematoryumlarda yer kalmamasının ardından, ölüler geçici olarak inşa edilen mekanlarda yakılmaya başladı.
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Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kaldığı ifade edildi.
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Başkent Yeni Delhi'de Sarai Kale Han krematoryumunda en az 27 yeni platformun inşa edildiği, krematoryum çevresindeki parka 80 platformun daha eklendiği bilgisi paylaşıldı.
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Krematoryum görevlileri, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtirken, bir yetkili, Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, daha fazla platforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
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Yeni Delhi'de giderek artan ölü sayıları nedeniyle cesetlerin yakılması için otopark, park ve boş alanların geçici krematoryumlara dönüştürülmesinin planladığı kaydedildi.
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Son birkaç gündür vaka rekoru kıran Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşiyor. Yalnızca Yeni Delhi'de, 19-24 Nisan tarihleri arasında 1.777 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başka bir deyişle her beş dakikada bir Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşti.
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Sık sık hastanelerin kriz ile mücadele edecek kapasiteyi geçtiği ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarılarına sahne olan ülkeden yeni görüntüler geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntü ülkedeki sağlık krizinin boyutunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.
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Kovid-19 krizi nedeniyle ambulansların hastalara yetişemediği ülkede bir anne ölen oğlunu kendi imkanları ile hastaneden teslim aldı. Görüntüler kısa sürede ülkenin gündemine oturdu. Ancak ülkedeki tek sıkıntı ambulansların yetersiz kalması değil.
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OKSİJEN KARABORSAYA DÜŞTÜ
Sağlık malzemelerinin de azaldığı Hindistan'da pek çok sağlık ekipmanı karaborsaya düşmüş durumda. Bu malzemelerin başında da oksijen tüpü geliyor. Normalde 6 bin rupi fiyata sahip olan oksijen tüpünün karaborsaya düştüğü ve 50 bin rupiden alıcı bulduğu da gelen haberler arasında.
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Vidisha bölgesindeki bir krematoryuma taşınan Kovid-19'dan ölen bir kişinin cansız bedeninin ambulanstan düştüğü anı gösteren görüntüler de ortaya çıktı. Times of India'nın yayınladığı görüntü ile ambulansların yetersiz kalması nedeniyle aynı araçta birden fazla naaşın taşındığı ortaya çıktı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da tedavi göremeyen hastaların intihar ettiği bilgisi yer aldı. Aynı habere göre, Tedavi göremeyen hastalar acılarına son verebilmek için balkonlardan atlayarak hayatlarına son vermeye başladı.
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.
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SEÇİM KUTLAMASI YAPILMAYACAK
Madras Yüksek Mahkemesinin dün Hindistan Seçim Komisyonunu ülkedeki ikinci dalganın tetiklenmesinden "tek başına sorumlu" olduğunu açıklamasının ardından Komisyon, eyalet seçimlerinin oy sayımının yapılacağı 2 Mayıs ve sonrasındaki günler için bazı kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamalara göre, siyasi partilerin kutlama yapması ve seçimlerde galip gelen adaya sertifikası verilirken 2'den fazla kişinin eşlik etmesi yasaklandı.
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Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.
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Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.
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Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu. Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.
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Ülkede pek çok Kovid-19 hastasının oksijen kıtlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası radikal bir karar alınmış, bu ekipmanları satan veya hastanelere ulaşmasını geciktirenler için ölüm cezasının verilebileceği açıklanmıştı. Ülkedeki kriz uluslararası toplumun da dikkatini çekti. İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere pek çok ülke, Hindistan'a malzeme gönderme sözü verdi.