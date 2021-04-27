Hindistan'da Kovid krizi derinleşiyor: Ambulans bulamayan anne ölen oğlunu kendi taşıdı

Ülkede pek çok Kovid-19 hastasının oksijen kıtlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası radikal bir karar alınmış, bu ekipmanları satan veya hastanelere ulaşmasını geciktirenler için ölüm cezasının verilebileceği açıklanmıştı. Ülkedeki kriz uluslararası toplumun da dikkatini çekti. İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere pek çok ülke, Hindistan'a malzeme gönderme sözü verdi.