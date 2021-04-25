hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA Fotoğraflar: AFP, Reuters, AP, AA
Haber Giriş: 25 Nisan 2021 - 11:31 |
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor. Hastanelerde oksijen kıtlığının çekilmesi üzerine, bu malzemelerden sorumlu kişiler için flaş bir karar alındı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükseldi.
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Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.
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GECİKMEYE NEDEN OLANA ÖLÜM CEZASI
Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğunda Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından oksijen yardımı istedi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, oksijen sevkiyatında gecikmeye neden olanlara 'ölüm cezası' uygulama tehdidinde bulunuluyor.
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'TÜKENİYORUZ'
Tedarikçilerin hastanelerin ihtiyacına karşılık verememesi nedeniyle ölüm sayısının artış yaşadığı da gelen haberler arasında. Bir sağlık çalışanının 'Her hastanenin oksijeni tükeniyor. Tükeniyoruz ' sözleri krizin boyutunu gözler önüne seriyor.
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Hastanelerde yeterli miktarda oksijen bulunmamasın nedeniyle her gün onlarca hastanın öldüğü de gelen bilgiler arasında. Yeni Delhi'deki derme çatma bir krematoryumdan gelen görüntüler ise çalışanların ölüm hızına yetişmekte zorlandığını gözler önüne seriyor.
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ADIM ADIM GÜNDE 500 BİN VAKAYA
Aynı gazeteye konuşan virolog Shahid Jameel, Hindistan'ın Mayıs ayının ilk haftasında günde 500.000 vaka kaydedebileceği uyarısında bulundu. Ülkenin henüz ikinci Kovid dalgasının zirvesine ulaşamadığının altını çizen Jameel, bu ihtimalin Mayıs ayının ilk haftasında yaşanabileceğini belirtti.
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Son üç günde 1 milyonun üzerinde vaka açıklayan Hindistan rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 2 bin 767 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.
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SAĞLIK SİSTEMİ 'ÇÖKME NOKTASINDA'
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 192 bin 311'e yükseldi. İyileşenlerin sayısının 14 milyon 85 bin 110'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 682 bin 751 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.
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Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.
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Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.
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Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu. Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.
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UYGULANAN AŞI SAYISI 14 MİLYONU GEÇTİ
Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede salgına karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 140 milyon 802 bin 794 doza ulaştığını duyurdu. Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.