Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor

SAĞLIK SİSTEMİ 'ÇÖKME NOKTASINDA' Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 192 bin 311'e yükseldi. İyileşenlerin sayısının 14 milyon 85 bin 110'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 682 bin 751 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.