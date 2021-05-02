Hindistan'da kovid-19 krizi: Hayatı için yalvaran hasta otoparkta öldü... Doktorun paylaştığı fotoğraf viral oldu
Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'dan acı haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. İki çocuk annesini bir kovid hastası yardım beklediği hastanenin otoparkında nefessiz kalarak can verdi. Hintli bir doktor ise sağlık personelinin ne durımda olduğunu paylaştığı fotoğraf ile gözler önüne serdi.
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Günlerdir dünyanın içini acıtan haber ve görüntülerin geldiği Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşirken ülkeden yürekleri yakan yeni haberler ve görüntüler geldi. Kovid servisinde hizmet veren bir doktor sağlık personelinin ne durumda olduğunu paylaştığı fotoğraf ile gözler önüne serdi.
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Doktor Sohil Makwana, sağlık personelinin hangi koşullar altında çalıştığını gözler önüne sermek için Kişisel koruyucu ekipmanlı ve ekipmanı çıkardığı iki fotoğrafını yayınladı. Doktor paylaşımına 'hizmet etmekten gurur duyuyorum' notunu düştü
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Doktorun ekipmanlarını çıkardıktan sonra gömleğinin terden sırılsıklam olduğu gözlerden kaçmadı. Doktorun attığı tweet kısa sürede yüz binlerce defa paylaşıldı.
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Ancak bu ülkeden gelen tek dikkat çeken kare değil. Salgında rekor üstüne rekor kıran ülkede sağlık sistemi çökme noktasında. Bu durum pek çok hastanın tedavi bile göremeden hayatını kaybetmesine neden oluyor.
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Bu durumun son kurbanı 35 yaşındaki iki çıcuk annesi Jagriti Gupta oldu. Kovid-19'!a yakalanan Gupta, tedavi için hastane personeline yalvarırken hastanenin otoparkında saatlerce bekledi.
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Hastanedeki yoğunluk nedeniyle bir türdü tedavisi sağlanamayan talihsiz kadın nefessiz kalarak hastane otoparkında can verdi. Ülkedeki krizi gözler önüne seren bu olaya ait fotoğraf kısa sürede binlerce defa paylaşıldı.
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REKOR ARTIŞ DURDURULAMIYOR
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 392 bin 488 yeni Kovid-19 vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 557 bin 457'ye, ölenlerin sayısı 215 bin 542'ye yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 349 bin 644'e çıktı.
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Hindistan'da Kovid-19 vakalarının nisanda başlayan hızlı tırmanışı sürüyor. İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.
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Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü. İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.
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Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan itibarıyla 400 binin üzerine çıktı. Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.
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Hindistan, dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 156 milyon 816 bin 31 doza ulaştığını duyurdu.
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Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.
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Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.
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Öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan ve "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor.
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Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin, vaka artışında etkili olduğunu itiraf etmişti.