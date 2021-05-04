Hindistan'da Kovid-19 felaketi büyüyor... Cesetler dozerle taşınıyor, ordu göreve çağırıldı!
Koronavirüs salgınında kâbusların en büyüğünü yaşayan Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti. Çaresiz kalan yetkililer orduyu göreve çağırırken yakınlarını virüse kurban veren kişiler de cesetleri kiraladıkları dozerlerle taşımaya başladı.
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Dünyanın en büyük ikinci koronavirüs vakası dalgasını yaşamakta olan Hindistan, ABD'den sonra 20 milyon vaka eşiğini geçen ikinci ülke oldu.
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Salgının başlanıgıcından sonraki ilk 10 milyon vakanın kaydedilmesi 10 ay sürerken, ikinci 10 milyon vaka sadece dört ay içinde kaydedildi.
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ikinci Kovid-19 dalgasıyla başa çıkmakta zorlanan yetkililer, orduyu yardıma çağırdı.
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ORDU DEVREYE GİRMELİ ÇAĞRISI
Yoğun bakım yataklarının dolu olduğu ve tıbbi oksijen sıkıntısının yaşandığı kentteki hastaneler kriz yaşıyor. Başkent yönetimi, Kovid tedavi merkezlerinin ve yoğun bakım ünitelerinin yönetimini orduya devretmek istiyor.
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Bu haftasonu günde 400'den fazla kişinin öldüğü başkentte yetkililer, 10 bin dolayında hastaya bakan oksijen bulunan sağlık kuruluşlarının ve 1000 yoğun bakım yatağının yönetimini ordunun yapmasını istiyor.
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Bölge yönetiminin Başkan Yardımcısı Manish Sisodia hastanelerin vaziyetle başa çıkamadığını söyledi ve "Savunma Bakanlığı ellerindeki kayda değer kaynaklarla devreye girer ve ek Kovid tedavi merkezlerinin sağlanması ve personel verilmesiyle görevlendirilirse bu zamanında ve yerinde bir yardım olur" dedi.
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Sisodia ayrıca, çok ihtiyaç duyulan oksijenin taşınmasında "acil" yardım talep etti. Hindistan daha önce ordunun elindeki oksijenin hastanelere gönderilmesi ve emekli askeri tıbbi personelin göreve çağrılmasına karar vermişti.
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Delhi yerel yönetiminin Başbakanı Arvind Kejriwal ise birçok kez kentin federal hükümetten yeterli oksijen almadığından şikayet etti. Ancak federal yetkililer tedarik sorunu olmadığını, sorunun nakliye zorluklarından kaynaklandığını savunuyor. Hindistan'da günlük tonlarca oksijen üretiliyor, ancak bazı uzmanlar dağıtım kanallarına yatırım yapılmamasından tedarikte sorun yaşandığını vurguluyor.
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CESETLERİ DOZERLE TAŞIMAYA BAŞLADILAR!
Koronavirüsün pençesindeki Hindistan’da salgında hayatını kaybedenlerin cesetleri, akrabaları tarafından kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.
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Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından 2 bin 500 rupiye (281 TL) kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.
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Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişilere ait cesetlerin taşınma anları ise, amatör kameralara yansıdı.
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Uzmanlar, test sayısının azlığı ve doktor görmeden evlerinde ölen hastaları gerekçe göstererek, ülkedeki toplam vaka ve ölüm sayısının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 357 bin 229 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 282 bin 833'e yükseldi.
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Son 24 saatte 3 bin 449 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 222 bin 408, tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 447 bin 133'e çıktı.
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Birçok ülke, Hindistan'a salgınla mücadelesinde destek vermek için tıbbi ekipman yardımı yaptı.
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DALGALAR ÜST ÜSTE GELDİ
Hindistan'da ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.
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Hindistan, dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.
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OKSİJEN SIKINTISI SÜRÜYOR
Öte yandan Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, birçok hastanede oksijen tankları tükendi.
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Başkentte hastaneler, oksijen bulabilmek için sosyal medyada acil kodlu mesajlar paylaşıyor. Taşınabilir tüpleri doldurmak için saatlerce sıra beklenmesi de sık görülen bir manzara.
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Shri Ram Singh Hastahanesi'nin yöneticisi Dr. Gautam Singh "Her gün mücadele veriyoruz. Hastane personelimin yarısı tüpleri doldurmak için yollarda, bir oraya, bir buraya gidiyor" dedi.
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Başkentin dışında da yoğun bir oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletindeki bir hastanede 24 kişi öldü, ancak hükümet bu kişilerin hepsinin oksijen sorunu yüzünden öldüğü haberlerini reddediyor.
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AŞI KAMPANYASI ÇOK YAVAŞ
Hindistan'daki Kovid krizi, yavaş giden aşılama kampanyası nedeniyle de kötüleşiyor.
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Hindistan'ın dünyanın en büyük üreticisi olmasına karşın, tedarik sorunu var. Ocak ayından bu yana 1,4 milyar kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 10'undan biraz fazlası ilk doz aşıyı olurken, sadece yüzde 2'si ikinci doz aşıyı oldu.
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Dünyanın en büyük aşı üretecisi Serum Enstitüsü'nün Genel Müdürü, aşı sıkıntısının aylar sürebileceği uyarısı yaptı.
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Financial Times gazetesine konuşan Adar Poonawalla, enstitünün aşı sıkıntısından sorumlu tutulmasının haksız bir tutum olduğunu savundu.
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Poornawalla, sipariş olmadığı için üretim kapasitesini artırmadıklarını söyledi ve "Yılda 1 milyar dozdan fazlasını üretmemiz gerekeceğini düşünemedik" diye konuştu.
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MUTASYON ETKİSİ
Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.
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Öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan ve "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor.