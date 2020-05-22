Doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Dünyayı sarsan pandemide flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 200 bini aştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 207 bin 910'a ulaştı.
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Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 621 bin 196 kişi Kovid-19'a yakalandı.
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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (326 bin 448), Brezilya (310 bin 921), İspanya (280 bin 117), İngiltere (250 bin 908), İtalya (228 bin 6), Fransa (181 bin 826) ve Almanya (179 bin 21) oldu.
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Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı: İran (129 bin 341), Hindistan (118 bin 501), Peru (108 bin 769), Çin (82 bin 971), Kanada (81 bin 324), Suudi Arabistan (65 bin 77) Meksika (59 bin 567), Şili 57 bin 581, Belçika (56 bin 235) ve Pakistan (50 bin 694)."
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 334 bin 848 kişi hayatını kaybetti.
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Virüse yakalanan 2 milyon 83 bin 393 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 780 bin 514 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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Hindistan'da geçen ay "Bizden bir maskeyi 15 gün kullanmamızı istiyorlar" diyerek kişisel koruyucu ekipman yetersizliğinden şikâyet ettiği için açığa alınan bir doktor hafta sonunda akıl hastanesine yatırıldı.
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Visakhapatnam kentindeki bir devlet hastanesinde 20 yıldır anestezi uzmanı olarak çalışan Dr. Sudhakar Rao Nisan başında, açıklamalarıyla sağlık çalışanlarının moralini bozduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı.
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Sosyal medyada yayılan ve Cumartesi günü çekildiği belirtilen bir videoda, vücudunun üst kısmı çıplak olan Dr. Rao, arabasından yoldaki polis ekibine bağırırken görülüyor.
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Coplanarak karga tulumba götürüldü
İkinci bir videoda ise Dr. Rao, elleri arkadan kelepçelenerek kalabalığın şaşkın bakışları arasında karga-tulumba bir araca bindiriliyor. Bu sırada bir polis memuru Dr. Rao'yu copluyor.
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Görüntülerin infial uyandırmasından sonra bu polis memurunun açığa alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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Dr. Rao, akıl hastanesine götürülmeden önce polis memurlarının yolda kendisini durdurup cüzdanı ve cep telefonuna el konduğunu ve dövüldüğünü söyledi.
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Visakhapatnam Emniyet Müdürü Rajiv Kumar Meena ise BBC'ye polis ekibinin sarhoş bir kişinin yolda çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine gidinceye kadar bu kişinin Dr. Rao olduğunu bilmediklerini belirtti.
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Meena ayrıca, Dr. Rao'nun ellerini polis memurlarının değil, kendisini zapt etmeye çalışan kalabalığın bağladığını söyledi.
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Ancak Emniyet Müdürü'nün açıklamaları videodaki görüntülerle çelişiyor. Zira videoda bir polis memurunun, çevredekilerden bir kişinin yardımıyla Dr. Rao'nun ellerin bağladığı görülüyor.
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Polise engel olmak ve çevreye zarar vermekle suçlanan doktorun iki hafta süreyle akıl hastanesinde kalacağı belirtiliyor.
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Annesi Kaveri Rao, Dr. Rao'nun akıl sağlığının yerinde olduğunu ancak açığa alındıktan sonra kötü günler geçirdiğini söyledi.
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Kaveri Rao, "Oğlum saygın bir doktor. Ama kaygılarını dile getirdiği günden bu yana taciz ediliyor" dedi.
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Dr. Rao, 3 Nisan'da bir yerel televizyon kanalına kişisel koruyucu malzeme sıkıntısı yaşadıklarını söylemiş ve "Hayatlarımız risk altındayken hastaları nasıl tedavi edeceğiz" demişti.
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Dr. Rao, bu videonun internette yayılmasından birkaç gün sonra başka bir video yayımlayarak özür diledi ve açığa alınma kararının iptal edilmesini istedi ancak bu talebine yanıt alamadı.
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Hindistan'da malzeme yetersizliğinden şikâyet eden başka doktorların da baskı gördükleri öne sürülüyor.