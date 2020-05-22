Doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı: İran (129 bin 341), Hindistan (118 bin 501), Peru (108 bin 769), Çin (82 bin 971), Kanada (81 bin 324), Suudi Arabistan (65 bin 77) Meksika (59 bin 567), Şili 57 bin 581, Belçika (56 bin 235) ve Pakistan (50 bin 694)."