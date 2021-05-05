Hindistan mutasyonu nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hindistan varyantı belirtileri ile ilgili bilinenler
Hindistan, şu anda dünyada salgının en vahim döneminin yaşandığı yer. Hindistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu tür çifte mutasyonlar bağışıklık sisteminden kaçar ve bulaşıcılığı artırır" derken virolog Jameel, "Hindistan'da L452R ve E484Q mutasyonlarının bir araya gelmesiyle gelişen ayrı bir Covid-19 soyu olabileceğini" söyledi. Bilim insanları, Hindistan varyantıyla ilgili verilerin çoğunun eksik olduğunu, söylüyorlar. Peki, Hindistan mutasyonu nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hindistan varyantı belirtileri ile ilgili bilinenler
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Koronavirüsün Hindistan varyantı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tedirginleğe neden oldu. Hindistan'da Kovid-19 vakalarının nisanda başlayan hızlı tırmanışı sürüyor. ABD'de de tespit edildiği öğrenilen Hindistan varyantının en önemli özelliğinin bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin yarattığı bağışıklıktan kaçabilmesi olduğunu uzmanlar tarafından açıklandı. Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.
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Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.
Öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan ve "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor. Virolog Shahid Jameel, "çifte mutasyonu", aynı virüste iki mutasyonun birden görülmesi olarak açıklıyor.
Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin, vaka artışında etkili olduğunu itiraf etmişti.
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HİNDİSTAN MUTANTI BELİRTİLERİ NEDİR?
Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan'daki bilim insanları ile yaptıkları görüşmeleri anlatarak, "Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir. Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda" diye konuştu.
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MUTASYON ETKİSİ
Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.
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HİNDİSTAN VARYANTI TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de Hindistan varyantının görüldüğünü duyurmuştu. Koca, haberi şu sözlerle dile getirmişti: Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılmaktadır. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür.
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İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında.
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Hindistan'dan Türkiye'ye gelenlere 14 gün zorunlu karantina uygulanıyor
Hindistan'dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutuluyor.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların Kovid-19 riski nedeniyle karantinada kalmamak için Türkiye'ye gelerek tatil yaptıkları iddialarını yalanladı.
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Hindistan'dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutuluyor.
Karantina süresinin sonunda yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde bu kişilerin karantinası sonlandırılıyor.