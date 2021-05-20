Hindistan mutasyonu nedir? Koronavirüs aşısı mutasyonda etkili mi? Uğur Şahin'den açıklama
Hindistan mutasyonu, salgın döneminde bir çok ülkede görüldü. Binlerce kişinin hayatına mal olan Hindistan varyantı pandemi sürecinde gündemde yer alırken, gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Özellikle BioNTech ve Çin aşısının Hindistan mutasyonu üzerindeki etkisi tartışılırken, Prof. Dr. Uğur Şahin'den Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama geldi. Hindistan varyantı hakkında konuşan Şahin, "Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor." dedi. Peki, Hindistan mutasyonu nedir? İşte, Hindistan mutasyonu ve aşı üzerindeki etkileri hakkında yapılan açıklamalar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hindistan mutasyonu nedir? sorusu uzmanların açıklamaları ile yanıt buldu. Tüm dünyada endişeye neden olan bu varyant İstanbul'da 5 kişide gözlenmişti. Uzmanların açıklamasına göre binlerce kişinin hayatına mal olan Hindistan varyantının en önemli özelliğinin bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin yarattığı bağışıklıktan kaçabilmesi. Öte yandan Prof. Dr. Uğur Şahin, katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor." ifadesini kullandı.
2
BIONTECH AŞISI HİNDİSTAN MUTASYONUNDA ETKİLİ Mİ?
Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin şunları söyledi;
Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor.
Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.
Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.
3
Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.
Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor.
Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.
4
HİNDİSTAN MUTASYONU NEDİR?
Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Türk Bilim İnsanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Hindistan varyantı ile ilgili şunları söyledi;
Hindistan'daki varyant iki mutasyon içeriyor. Mutasyonlardan bir tanesi Kaliforniya varyantındaki mutasyonla aynı. Bu nedenle, bunun da (hücre içinde) daha hızlı bölünebildiği ve insan hücresine daha sıkı bağlanabildiği düşünülüyor. Spike proteindeki bahsettiğim mutasyondan dolayı, ilk çıkan virüs formuna göre hücreye daha sıkı bağlandığı için, daha çok virüs insan hücresine girebiliyor, hücreye giren virüs daha hızlı bölünebiliyor. Dolayısıyla enfeksiyon riskini de artırıyor. Hindistan'da bulunan iki mutasyonlu 'double mutant' dediğimiz bu varyantın, Hindistan'ın özellikle çok fazla Korona vakası bulunan bölgelerinde yüzde 20 oranında bulunduğu tespit edildi. Buradaki vaka artışlarının nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor."