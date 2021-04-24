Hindistan mutasyonu nedir? İşte Hindistan varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

HİNDİSTAN VARYANTI NEDİR? Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Türk Bilim İnsanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Hindistan varyantı ile ilgili şunları söyledi;



Hindistan'daki varyant iki mutasyon içeriyor. Mutasyonlardan bir tanesi Kaliforniya varyantındaki mutasyonla aynı. Bu nedenle, bunun da (hücre içinde) daha hızlı bölünebildiği ve insan hücresine daha sıkı bağlanabildiği düşünülüyor. Spike proteindeki bahsettiğim mutasyondan dolayı, ilk çıkan virüs formuna göre hücreye daha sıkı bağlandığı için, daha çok virüs insan hücresine girebiliyor, hücreye giren virüs daha hızlı bölünebiliyor. Dolayısıyla enfeksiyon riskini de artırıyor. Hindistan'da bulunan iki mutasyonlu 'double mutant' dediğimiz bu varyantın, Hindistan'ın özellikle çok fazla Korona vakası bulunan bölgelerinde yüzde 20 oranında bulunduğu tespit edildi. Buradaki vaka artışlarının nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor.""Birkaç hafta önce Stanford Üniversitesi, Hindistan'da bulunan bu varyantın Kaliforniya eyaletinde, San Francisco'da birkaç vakada görüldüğünü tespit etmişti. Kaliforniya varyantına benzediği için aşılar yönünden baktığımızda özellikle Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının bu varyantlara karşı da koruyucu olacağı düşünülüyor. Ama gerçek vakalar üzerindeki etkisinin de gösterilmesi lazım. Bunlar sadece ön çalışmalar. Aşılardan kaçabilen şu anki bilgilere göre Güney Afrika varyantı gibi görünüyor. Ama Güney Afrika varyantı (henüz) çok sık görülen bir versiyon değil. Amerika'da yüzde 1'in altında. İsrail'de de o civarda. İsrail'de toplumun büyük bir kısmı aşılandı zaten. Buradaki dataya göre mRNA aşıları Güney Afrika varyantına karşı etkili olmayabilir. Hindistan'daki varyantın en önemli özelliği, bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin yarattığı bağışıklıktan kaçabilmesi. Ama bunlar henüz teori, ispat edilmesi de gerekiyor çalışmalarla"