Ünlü çiftin son kararı: Artık tamam, beş çocuk yeter!

En büyüğü 7 yaşında en küçüğü de iki aylık olan beş çocuğundan yaşı uygun olanların evde eğitim sorumluluğunu da üzerinde taşıyan Baldwin, beş çocukla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hiçbirinin evden ayrılmadığı pandemi sırasında daha iyi anladığını da anlattı.