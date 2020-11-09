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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 14:19 | 

Ünlü çiftin son kararı: Artık tamam, beş çocuk yeter!

Bundan iki ay önce beşinci çocukları dünyaya gelen ünlü çift, altıncı bebekle ilgili düşüncelerini açıkladı.

Backgrid UK, Backgrid USA, Instagram

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"Artık altıncı çocuğu düşünmüyoruz. Ailemizin büyüklüğünden mutluyuz!"

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Kısa bir süre önce beşinci çocukları dünyaya gelen Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin, altıncı çocuğu düşünmüyor.

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Yoga ve sağlıklı yaşam eğitmeni olan 36 yaşındaki Hilaria Baldwin, People dergisine verdiği röportajda "Artık tamam diye düşünüyoruz" sözleriyle beş çocukla yola devam edeceklerini söyledi.

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Daha önce de her dünyaya gelen çocuğunun ardından "Bu sefer tamam" diyen Hilaria Baldwin bu kez ise kararın kesin olduğunu belirtti. Genç anneye göre "artık aileleri tamamlanmış durumda."

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Sosyal medyada da sık sık çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Baldwin "Şu anda çok yorgun olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

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62 yaşındaki Alec Baldwin ile 2012 yılından bu yana evli olan Hilaria Baldwin, özellikle Covid 19 pandemisi sırasında yorulduğunu da itiraf etti.

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En büyüğü 7 yaşında en küçüğü de iki aylık olan beş çocuğundan yaşı uygun olanların evde eğitim sorumluluğunu da üzerinde taşıyan Baldwin, beş çocukla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hiçbirinin evden ayrılmadığı pandemi sırasında daha iyi anladığını da anlattı.

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Hilaria Baldwin, aileye sürekli yeni bebeklerin katılmasına çocuklarının da alıştığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi yeni kardeşlerinin ne zaman geleceğini soruyorlar. Ben de onlara 'Çocuklar, siz ve bütün dünya bana bunu sormayı bırakmalı artık' diye yanıt veriyorum. 

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 Hilaria ve Alec Baldwin'in yedi yaşında Carmen, beş yaşında Rafael, dört yaşında Leonardo, iki yaşında Romeo ve 2 aylık Eduardo adında beş tane çocuğu bulunuyor. 

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Baldwin'in Kim Basinger'la yaptığı ve 1993 ile 2002 arasında süren ilk evliliğinden 25 yaşında Ireland adında bir kızı bulunuyor. Ireland Baldwin, model olarak tanınıyor.

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