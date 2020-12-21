Beşinci doğumdan üç ay sonra halim budur

HEM BEĞENİ HEM ELEŞTİRİ Baldwin'in bu pozuna takipçilerinden yorum yağdı. Bir takipçisi henüz 7 yaşındaki kızına bu pozu vermesini eleştirerek "Ama yine de harika görünüyorsun" diye yazdı. Bir başka takipçisi de doğum yaptıktan sonra en kısa sürede forma giren ünlülerden biri olduğunu belirterek onu kutladı.