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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 14:45 | 

Beşinci doğumdan üç ay sonra halim budur

Beşinci bebeğini üç ay öncü dünyaya getirdi. Ama bu kadar kısa zamanda sanki hiç doğum yapmamış gibi görünüyor.  Ünlüler dünyasının en formda annelerinden birine bu paylaşımından sonra takipçilerinden mesaj yağdı.

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1GÜNÜN İLK BANYOSU
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GÜNÜN İLK BANYOSU

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, bundan üç ay önce beşinci kez anne oldu. 36 yaşındaki Baldwin minik bebeğiyle çekilen bu pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı. En büyük çocuğu olan 7 yaşındaki kızı Carmen tarafından çekilen fotoğrafında Hilaria Baldwin, günün ilk banyosunu aldığını belirterek bebeğini koklamaya doyamadığını ifade etti. 

2HEM BEĞENİ HEM ELEŞTİRİ
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HEM BEĞENİ HEM ELEŞTİRİ

Baldwin'in bu pozuna takipçilerinden yorum yağdı. Bir takipçisi henüz 7 yaşındaki kızına bu pozu vermesini eleştirerek "Ama yine de harika görünüyorsun" diye yazdı. Bir başka takipçisi de doğum yaptıktan sonra en kısa sürede forma giren ünlülerden biri olduğunu belirterek onu kutladı. 

3NEDEN HEP KENDİNİ GÖSTERİYORSUN
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NEDEN HEP KENDİNİ GÖSTERİYORSUN?

Baldwin'e yönelik başka eleştiriler de vardı. Bir takipçisi "Neden sürekli vücudunu gösterme ihtiyacı duyuyorsun?" diye sordu.

4BEŞ ÇOCUKLU AİLE
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BEŞ ÇOCUKLU AİLE

Alec Baldwin ile 2012 yılında evlenen Hilaria Baldwin, beş çocuk annnesi. Baldwin çiftinin Leonardo (4), Carmen (7) Rafael (5) Romeo Alejandro (2) ve üç ay önce dünyaya gelen Eduardo Pau Lucas adında beş çocuğu bulunuyorb Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden de 25 yaşında Ireland adında bir kızı bulunuyor. 

5Beş evlilikten toplam 10 çocuk: Ben kalabalık aile severim
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 Beş evlilikten toplam 10 çocuk: Ben kalabalık aile severim

 Beş farklı kadından toplamda 10 çocuk sahibi olan ünlüyü biliyor musunuz? Peki ya hangi ünlü her sevgilisinden birer çocuk sahibi oldu.   İşte yaşadıkları her evlilik ya da ilişkiden çocuk sahibi olan ünlüler.

Backgrid USA

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Kate Hudson üç farklı birlikteliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Hudson'ın "Onları yeniden yakaladım. Üçü bir karede" mesajıyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni geldi.

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Hudson'ın en büyük oğlu Chris Robinson ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki Ryder. Matt Bellamy'den 9 yaşında Bingham adında bir oğlu daha bulunuyor. iki yaşındaki kızı Rannie Rose ise şu an evli olduğu Danny Fujikawa'dan.

8ÜÇ FARKLI İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK
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ÜÇ FARKLI İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK

Goldie Hawn'ın kızı olan Kate Hudson 41 yaşında. O da Hollywood'un çok çocuklu ünlülerinden biri.  

9SADECE İLK EVLİLİĞİNDE ANNE OLMADI
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SADECE İLK EVLİLİĞİNDE ANNE OLMADI

Model Christie Brinkley üç çocuk annesi. Dört kez evlenen model sadece ilk evliliğinde anne olmadı. Onun dışında her evliliğinde birer çocuk dünyaya getirdi.

1010 ÇOCUK BABASI
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10 ÇOCUK BABASI

Gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri Eddie Murphy. Ünlü şarkıcının anneleri beş farklı kadın olan toplam 10 çocuğu bulunuyor.

11ESKİ NİŞANLIDAN BİR ESKİ EŞTEN DE BİR ÇOCUK
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ESKİ NİŞANLIDAN BİR ESKİ EŞTEN DE BİR ÇOCUK

Halle Berry eski nişanlısı Gabriel Aubry'den bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eski eşi Olivier Martinez'den de bir oğlu bulunuyor. 

12ÇAPKIN ŞARKICININ DA ÇOK ÇOCUĞU VAR
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ÇAPKIN ŞARKICININ DA ÇOK ÇOCUĞU VAR

Bir dönemin en yakışıklı şarkıcılarından biri olan Julio Iglesias çapkınlığıyla da bilinirdi. Ünlü şarkıcının eski eşi Maria Isabey Breysler Arrastia'dan üç tane çocuğu var. Hollandalı model Miranda Rijnsburger ile birlikteliğinden de beş tane çocuğu bulunuyor.

13ÜÇ EŞTEN ÜÇ ÇOCUK
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ÜÇ EŞTEN ÜÇ ÇOCUK

Kate Winslet bugüne kadar üç kez evlendi ve her evliliğinden birer çocuk sahibi oldu. İlk eşi Jim Tpreapleton'dan bir kızı, yönetmen Sam Mendes'den bir oğlu var. Şu ansi eşi Ned Rocknroll'dan da bir çocuk daha dünyaya getirdi.

14ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK
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ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK

Marc Anthony'nin Jennifer Lopez'in ikiz çocukları Max ve Emme'nin babası olduğunu bilmeyen yok. Oysa ünlü şarkıcı toplamda 6 çocuk babası, çocuklarının anneleri de 3 farklı kadın. İkizleri, Jennifer Lopez ile evliliğinden. Eski eşi Dayanara Torres'ten iki tane oğlu var şarkıcının. Debbie Rosado'dan da bir yetişkin kızı ve bir de evlatlık oğlu var.

15ONUN DA İKİ FARKLI KADINDAN DÖRT ÇOCUĞU VAR
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ONUN DA İKİ FARKLI KADINDAN DÖRT ÇOCUĞU VAR

Offset'in Cardi B'den dünyaya gelen kızını neredeyse bütün dünya tanıyor. Şarkıcının farklı kadınlardan üç çocuğu daha bulunuyor. Yani Offset dört çocuk babası.

16ALTI ÇOCUĞU VAR
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ALTI ÇOCUĞU VAR

Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlülerden biri de Pittbull. Model Barbara Alba'dan dünyaya gelen iki çocuğu biliniyor. Bunun dışında farklı kadınlardan 4 çocuğu daha var Pittbull'un. Yani ünlü şarkıcı toplamda altı çocuk babası.

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18İKİ İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK
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İKİ İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK

Tom Brady ile Gisele Bundchen'in evliliğinden iki çocukları bulunuyor. Brady'nin Bridget Moynahan ile ilişkisinden de bir oğlu var.

19İKİ FARKLI İLİŞKİDEN İKİ ÇOCUK
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İKİ FARKLI İLİŞKİDEN İKİ ÇOCUK

Khloe Kardashian'ın eski sevgilisi Tristan Thompson'ın bu ilişkiden bir kızı var. Ondan iki yıl önce de model Jordan Craig'den bir oğlu dünyaya gelmişti.

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Neden Süt İçmeliyiz?

Prof. Dr. Neriman İnanç ve Ebru Akel'in katılımıyla gerçekleşen, sütle ilgili doğru bilinen yanlışları ve göz ardı edilen gerçekleri konuştuğumuz söyleşimiz yayında. (Sponsorlu İçerik)

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