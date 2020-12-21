Beşinci doğumdan üç ay sonra halim budur
Beşinci bebeğini üç ay öncü dünyaya getirdi. Ama bu kadar kısa zamanda sanki hiç doğum yapmamış gibi görünüyor. Ünlüler dünyasının en formda annelerinden birine bu paylaşımından sonra takipçilerinden mesaj yağdı.
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GÜNÜN İLK BANYOSU
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, bundan üç ay önce beşinci kez anne oldu. 36 yaşındaki Baldwin minik bebeğiyle çekilen bu pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı. En büyük çocuğu olan 7 yaşındaki kızı Carmen tarafından çekilen fotoğrafında Hilaria Baldwin, günün ilk banyosunu aldığını belirterek bebeğini koklamaya doyamadığını ifade etti.
HEM BEĞENİ HEM ELEŞTİRİ
Baldwin'in bu pozuna takipçilerinden yorum yağdı. Bir takipçisi henüz 7 yaşındaki kızına bu pozu vermesini eleştirerek "Ama yine de harika görünüyorsun" diye yazdı. Bir başka takipçisi de doğum yaptıktan sonra en kısa sürede forma giren ünlülerden biri olduğunu belirterek onu kutladı.
NEDEN HEP KENDİNİ GÖSTERİYORSUN?
Baldwin'e yönelik başka eleştiriler de vardı. Bir takipçisi "Neden sürekli vücudunu gösterme ihtiyacı duyuyorsun?" diye sordu.
BEŞ ÇOCUKLU AİLE
Alec Baldwin ile 2012 yılında evlenen Hilaria Baldwin, beş çocuk annnesi. Baldwin çiftinin Leonardo (4), Carmen (7) Rafael (5) Romeo Alejandro (2) ve üç ay önce dünyaya gelen Eduardo Pau Lucas adında beş çocuğu bulunuyorb Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden de 25 yaşında Ireland adında bir kızı bulunuyor.
Beş evlilikten toplam 10 çocuk: Ben kalabalık aile severim
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Backgrid USA
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SADECE İLK EVLİLİĞİNDE ANNE OLMADI
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ESKİ NİŞANLIDAN BİR ESKİ EŞTEN DE BİR ÇOCUK
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ÜÇ EŞTEN ÜÇ ÇOCUK
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ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK
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